So klappt es mit der Arbeit im Verein

Kostenlose Workshops im Haus im Moos

Um Engagierte bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen, veranstaltet das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen einen Fortbildungstag für alle, die in Vereinen Verantwortung tragen oder übernehmen wollen. Der Vereinstag findet am Samstag, 10. Oktober, ab 9.30 Uhr im Haus im Moos in Kleinhohenried statt.

In Workshops sollen wichtige Aspekte diskutiert werden, mit dem Ziel, das Vereinsleben besser, attraktiver, effizienter und transparenter zu gestalten. Der Vereinstag, inklusive der Seminarunterlagen und der Verpflegung, ist für die angemeldeten Teilnehmer kostenfrei. Dabei werden folgende Workshops angeboten:

Der Workshop bietet einen exemplarischen Überblick über Rechtsgebiete, die den Verein betreffen (z.B. Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen, Fragen nach Haftung und Versicherungen, der richtige Umgang mit Daten nach dem neuen Datenschutzrecht).

Wie gehe ich’s an? Diese Frage stellt man sich häufig bei der Organisation von Veranstaltungen – sei es ein Sommerfest, ein Thementag mit Fachvorträgen, eine Pressekonferenz oder ein Konzertabend. Der Workshop bietet Hilfestellung bei der Konzeption und Organisation von Veranstaltungen. Auch zu beachtende rechtliche Rahmenbedingungen, Sicherheitsaspekte und Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit werden vorgestellt. Zusammen mit den Seminarteilnehmern wird eine Checkliste erarbeitet, die die Planungen unterstützen und für eine zielsichere Beantwortung der eingangs gestellten Fragen sorgen kann.

Immer mehr Vereine und Initiativen konkurrieren um immer weniger Mitglieder. Viele Vereine haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: Mitgliederschwund, zu wenig Neueintritte, fehlendes Engagement der bestehenden Mitglieder sowie Überalterung von Mitgliedern oder des Vorstands. Wie kann es gelingen, solche negativen Trends zu stoppen und umzukehren?

Die Teilnehmer können zwei Workshops besuchen. Da die Workshops jeweils vormittags und nachmittags parallel angeboten werden, ist bei der Anmeldung mitzuteilen, für welchen Workshop man sich am Vormittag und am Nachmittag entschieden hat. Bitte auch Kontaktdaten und die Vereinszugehörigkeit angeben.

Das Programm sieht folgenden Ablauf vor:

9.30 Uhr: Anmeldung mit Begrüßungskaffee

10 Uhr: Begrüßung und Einführung in das Thema von Dr. Thomas Röbke: „Vereine heute: Blühende Landschaften oder kurz vor dem Aussterben?“

10.30 Uhr: Workshop 1, 2 und 3

13 Uhr: Mittagessen

14 Uhr: Workshop 1, 2 und 3

16.30 Uhr: Kurze Zusammenfassung des Tages

16.45 Uhr: Ende des Vereinstags

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Hygienemaßnahmen auf 25 begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung bis zum 2. Oktober per Mail an kobe@neuburg-schrobenhausen.de, online unter www.neuburgschrobenhausen.de/kobe oder telefonisch unter 08431/ 57 534 gebeten. (nr)

