vor 24 Min.

So lebte man im Frühmittelalter

In der Baugrube des Rennertshofener Pfarrheims sind derzeit noch die Altertumsforscher zu Gange. Was sie dort entdeckten und wie sie ihre Funde einschätzen.

Von Michael Geyer

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurden in den vergangenen zwei Monaten an der Baustelle zum neuen Rennertshofener Pfarrheim archäologische Grabungen durchgeführt, die kommende Woche zu Ende gehen sollen. Seit 3. April untersuchten die Mitarbeiter des Grabungsbüros Kaut aus Buxheim (Landkreis Eichstätt) das Areal. Da das Grundstück in der Nähe des ehemaligen Schlosses und des Marktkerns liegt, wurde der geplante Bau seit der Antragstellung, wie Dr. Hubert Fehr von der Thierhauptener Außenstelle des Bayerischen Amts für Denkmalpflege erklärt, auch archäologisch begleitet.

Das bedeutet, dass das Gelände vor dem Baubeginn auf denkmalpflegerisch relevante Spuren untersucht wird. Allerdings war es, wie Grabungsleiter Michael Hümmer erklärt, keine Forschungsgrabung mit einer bestimmten Fragestellung, sondern eine Dokumentationsgrabung, mit der alles, was archäologisch von Bedeutung ist, erfasst wird, bevor es durch den Bau zerstört wird und für immer verschwindet. Hümmer ließ zuerst den Oberboden mit einem Bagger nach und nach abziehen und hatte am Ende dieser Phase 176 Befundstellen markiert, die dann von seinem Team näher untersucht wurden. Wegen der langen Trockenperiode hatte sich der freigelegte Boden derart verhärtet, dass die Grabungen zur Knochenarbeit ausarteten. Erst der kräftige Regen Mitte Mai erleichterte dem Grabungsteam die Arbeit. Die Fundstellen lagen unter mehreren Auffüllschichten in einer Tiefe ab circa 1,20 Meter und stammen aus mehreren Bauphasen. Das Ergebnis war selbst für den erfahrenen Grabungsleiter überraschend: „Es ist schon viel, was aus dieser verhältnismäßig kleinen Fläche herausgekommen ist. Das meiste stammt aus dem frühen Mittelalter, also nach der Römerzeit ab etwa 500 bis 1050 und muss mit dem ehemaligen Schloss nichts zu tun haben. Man könnte aber in einer wissenschaftlichen Aufarbeitung versuchen, Zusammenhänge damit zu suchen.“

Wichtigster Baustoff

war Holz

Die Inhaber dieses Schlosses erscheinen in einer Urkunde des Klosters Indersdorf im 12. Jahrhundert. Drei Grubenhäuser, das sind kleine, halb in den Boden eingelassene Gebäude, und zwei Pfostenbauten konnten anhand des durch die Verwitterung nachgedunkelten Bodens nachgewiesen werden. Der wichtigste Baustoff für die Häuser war Holz, wie es in dieser Zeit üblich war. Die Wände bestanden entweder aus einem Fachwerk, das mit einem Lehm-Strohgemisch ausgekleidet wurde, oder auch aus einem Flechtwerk aus Haselnussstecken und Lehmgemisch. Die Dachbedeckung könnten Schindeln oder Stroh gewesen sein, so Michael Hümmer. Wahrscheinlich wurden die Grubenhäuser nicht als Wohnungen, sondern als Werkstätten benutzt. Dazu kommen noch zwei Ofenstellen, die sich jeweils als lang gezogener Schürraum und kreisrunder Feuerraum im Boden abzeichnen. Welchen genauen Zweck die Öfen hatten, kann nicht gesagt werden. Allerdings müssen sie sehr gut funktioniert und ordentlich Hitze erzeugt haben, denn der Feuerungsraum war verziegelt. Eine genaue Datierung der Funde kann erst erfolgen, wenn die entdeckten Scherben untersucht worden sind.

Ein Befund muss laut Grabungsleiter noch genauer geprüft werden: Es geht um einen im Schnitt freigelegten Graben, der außerhalb der noch vorhandenen Befestigungsmauer von Rennertshofen entdeckt wurde. Eine Geoarchäologin soll klären, ob es sich dabei um einen Entwässerungsgraben handelte oder ob der Graben als älterer, vorgelagerter Teil der Befestigungsanlage des Ortes anzusehen ist.

Hubert Fehr ist mit dem Verlauf der Grabungsmaßnahmen sehr zufrieden, nicht zuletzt, weil sich die Vermutungen, dass dort etwas herauskommt, bewahrheitet haben. Auch die Bauherren, sprich die Katholische Kirchenstiftung von Sankt Johannes Baptist, standen hinter den Grabungen. Rennertshofens Pfarrer Georg Guggemos zeigte sich aber auch erleichtert, dass nun endlich mit dem Bau des Pfarrheims begonnen werden kann und die Diözese der Kirchenstiftung mit der Übernahme des größten Teils der Grabungskosten von etwa 40000 Euro unter die Arme greifen wird. Der Bauherr, so die Rechtslage, muss für die Grabungskosten geradestehen. Kirchenpfleger Klaus Hartmann macht sich wegen der Verzögerung keine Sorgen. „Da fragt in ein paar Jahren niemand mehr danach. Für uns ist vielmehr wichtig, dass das Pfarrheim ein Segen für die Pfarrei wird.“