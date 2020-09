vor 36 Min.

So war der Wehrdienst in der Tilly-Kaserne in Neuburg anno 1970

Plus Am Sonntag trafen sich die Reservisten der 4/286er zum 50. Mal, um an ihren Entlasstag 1970 zu erinnern. Und auch, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und guter Freunde zu gedenken.

Von Andrea Hammerl

Der Reservistenhut ist eine Schau für sich. Richard Probst hat ihn zum 50. Treffen einer eingeschworenen Reservisten-Freundesgruppe zum Fototermin an der ehemaligen Tilly-Kaserne mitgebracht. Damals, als sie vor 50 Jahren nach 18 Monaten aus der Wehrpflichtzeit entlassen wurden, hatten sich alle zwölf frischgebackenen Reservisten einen solch extravaganten Kopfschmuck gebastelt. Lange Federn zieren den Strohhut und an Krempe und Krone sind die Abzeichen von vierter Kompanie, zehnter Panzerdivision sowie des sechsten Bataillons der 28. Brigade angebracht.

Das Kronendach des Hutes trägt einen Schlagbaum mit nebenstehenden Wachhäuschen, Deutschland Fahne, Bundeswehrfahrzeug, Bäumen und einen Pappmaschee-Soldaten - natürlich alles in Miniatur. „Ich bin das letzte Original“, sagt Probst und erklärt augenzwinkernd, er sei als einziger nicht verheiratet. Vielleicht habe sein Hut deshalb die Jahrzehnte überdauert, denn die Exemplare der Kollegen seien mittlerweile zerfallen.

Die Reservisten bei ihrer Entlassung im Jahr 1970. Bild: privat

Seit 50 Jahren treffen sich die Reservisten jedes Jahr ohne Unterbrechung

Überdauert aber hat die Freundschaft der Männer, die sich seit jenem Entlasstag am 31. März 1970 jedes Jahr, ohne Unterbrechung, getroffen haben – zunächst reihum in den Privathäusern zum Kaffeetrinken nach gemeinsamem Mittagessen in Gaststätten. Mit dabei waren jeweils bis zu sechs Ehefrauen. Seit fünf Jahren werden auch Kaffee und Kuchen im Wirtshaus eingenommen, bislang im Gasthaus Geländer, heuer erstmals beim Daferner in Schönesberg. Zwei der Reservisten sind mittlerweile verstorben, ein dritter lebt im Seniorenheim, Georg Leinfelder aus Graisbach war am vergangenen Sonntag verhindert.

So trafen sich neben Probst aus Untergailnau und den beiden Organisatoren des Treffens, Paul Strobl aus Bayerdilling und Franz Stiglauer aus Rennertshofen, Konrad Arzmüller aus Großmehring, der mit seiner Frau Katharina die ersten 49 Treffen organisiert hatte, Franz-Xaver Rechner aus Thierhaupten, Manfred Pollozek aus dem mittelfränkischen Wieseth, Franz Großhauser aus Moos und Fritz Lechner aus dem Markt Ippesheim. Letzterer hatte mit rund 180 Kilometern die längste Anreise.

Ihre Wehrzeit haben sie in der Tilly-Kaserne in Neuburg verbracht

Natürlich werden bei so einem Treffen alte Erinnerungen wach und gerne ausgetauscht. „Wir sind im Oktober 1968 eingezogen worden“, erzählt Strobl, „damals hatte Russland die Tschechoslowakei besetzt, sodass wir 100-prozentige Bereitschaft hatten und nicht einmal sonntags nach Hause fahren durften“. Die politische Lage habe sich dann aber schnell entspannt, „wahrscheinlich, weil den Russen bekannt wurde, dass wir jetzt Soldaten waren“, ergänzt er augenzwinkernd. Mit dem Entlasstag sind nicht nur positive Erinnerungen verbunden. Am Tag zuvor hatten die Noch-Wehrpflichtigen zu einer Reihenuntersuchung antreten müssen.

Paul Strobl aus Bayerdilling hat seinen Reservistenhut zum 50. Treffen mitgebracht. Bild: Andrea Hammerl

Am Entlasstag wurde ihnen dann mitgeteilt, dass ein Zimmerkamerad an offener Tuberkulose litt und auch einer der angehenden Reservisten erkrankt war. Die anderen bekamen nun den Auftrag, dessen Eltern zu informieren, dass er nicht entlassen, sondern in die Lungenheilanstalt Hirtenstein bei Oberstdorf verlegt wurde. „Das hat unsere Entlassfeier etwas getrübt“, erinnert sich Strobl, der bis heute „eine große Ungerechtigkeit“ nicht ganz verwunden hat. Erst bei einem späteren Reservistentreffen hatte er erfahren, dass die verheirateten Kameraden ein Entlassungsgeld von 1000 Mark erhalten hatten, die Ledigen jedoch keinen Pfennig.

Am Ende der Grundwehrzeit in Neuburg bekam jeder einen Reservistenhut

Unvergessen bleibt für Strobl ein Ausbilder aus seiner Grundwehrdienstzeit. Der habe Sprüche drauf gehabt wie „Ihr werdet Vater Mutter vergessen, aber Stabsunteroffizier Borngräber nicht“. Er habe den sadistisch angehauchten Borngräber tatsächlich nicht vergessen, „aber meine Eltern auch nicht“, sagt Strobl. Für Heiterkeit in der Runde sorgt Franz Großhauser, der als „großer Abseiler“ in die Annalen einging. „Ich war ein Schlitzohr“, räumt er bereitwillig ein. Wo es ging, habe er sich um die Arbeit gedrückt, denn „man kann Befehle richtig ausführen oder eben nicht“.

