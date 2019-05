vor 39 Min.

St. Peter: Kommunionkinder auf Auswärtsspiel

Die Erstkommunion der Pfarrei St. Peter wurde in diesem Jahr in der Hofkirche gefeiert. Wird nach Ende der Renivierung wieder in St. Peter gefeiert?

Von Christof Paulus

Etwas kleiner war die Gruppe der Kommunionkinder am Sonntag bei der Feier der Pfarrei St. Peter. 18 Kinder aus den Jahrgängen 2009 und 2010 durften bei der Feier zum ersten Mal die Kommunion empfangen, danach feierten sie weiter im Familienkreis. Die Messe fand jedoch nicht in der Pfarrkirche der Pfarrei statt. Das ist die Peterskirche, die momentan renoviert wird und deshalb für Gottesdienste nicht genutzt werden kann. Doch mit den Arbeiten hing das Auswärtsspiel der Kommunionkinder gar nicht zusammen: Schon bevor die Renovierungsarbeiten 2017 begannen, fand die Feier wie auch in diesem Jahr in der Hofkirche statt.

Die Verlegung ging also schon vor der Renovierung vonstatten, alle Familiengottesdienste seien seit geraumer Zeit in der Hofkirche, wie Pastoralreferentin Anne Strahl sagt. Grund dafür sei, dass St. Peter dunkler sei, das Licht ins Innere der Hofkirche besser vordringen könne und so eine schönere Atmosphäre für die Gottesdienste schaffe. Nach Abschluss der Arbeiten in St. Peter könnte sich das aber ändern. Dort werde es ein neues Lichtkonzept geben, sagt Strahl. Könnte die Erstkommunion dann in die Peterskirche zurückkehren, würde sie sich freuen. „Da gehört sie einfach hin“, sagt sie. Der Grund ist einfach: „Weil es die Pfarrkirche ist.“

St. Peter: Die Renovierungsarbeiten dauern noch bis 2020

Andauern werden die Arbeiten dort noch bis Ende November 2020, sagt Verwaltungsleiter Georg Gabriel. Notwendig war die Renovierung vor allem am Dach der Kirche. Zwischenzeitlich war sie wieder geöffnet, so konnte die Pfarrei nach Ende des ersten Bauabschnitts im vergangenen Jahr Weihnachten in der Peterskirche feiern. Mittlerweile haben aber die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt begonnen. Das bedeutet: Renoviert wird nun das Dach von Turm und Apsis in dem Teil der Kirche, der in Richtung Schloss und Rathaus zeigt. Am anderen Ende der Kirche, im ersten Bauabschnitt, haben inzwischen die Malerarbeiten begonnen.

Für die Kinder dürfte der Tag aufregend genug gewesen sein, unabhängig davon, in welcher Kirche er stattfand. Dass es in den vergangenen Jahren meist stärkere Jahrgänge mit rund 30 statt 18 Kindern bei der Erstkommunion gab, sei auch dem Zufall zuzuschreiben, wie Referentin Strahl sagt. In der Pfarreiengemeinschaft seien 2019 eben mehr Kinder in den Dörfern zur Erstkommunion gegangen. Zur Gemeinschaft gehören neben St. Peter und Heilig Geist in Neuburg unter anderem die Pfarreien in Wagenhofen oder Ried. In Bittenbrunn etwa waren es in diesem Jahr zehn Kinder, 2018 hingegen gar keines.

Dass Kinder sich zunehmend gegen die Erstkommunion entscheiden, sei nicht feststellbar. Genaue Zahlen gebe es dazu zwar nicht. In ihrer dritten Klasse seien aber alle Kinder, die infrage kamen, auch zur Kommunion gegangen, sagt Strahl. Sie unterrichtet als Pastoralreferentin Religion an der Grundschule im Englischen Garten. So wie dort sei es auch in den anderen Klassen, soweit es ihr bekannt ist. Was die Pfarreiengemeinschaft grundsätzlich bemerke, sei hingegen der demografische Wandel. Zwar sei sie gemessen am gesamten Rückgang von Katholiken „sehr gut aufgestellt“, wie Gabriel sagt. Vor zehn Jahren etwa seien die Jahrgänge aber noch deutlich stärker gewesen, berichtet Strahl.

Themen Folgen