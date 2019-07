16:28 Uhr

Stadtwerke: Sarah Brandner ist Bayerns beste Auszubildende

Dass sie einmal in einem komplexen Beruf wie dem der Geomatikerin so gute Leistungen erbringen könnte, hätte Sarah Brandner kaum gedacht. Voller Begeisterung ist daher nun auch ihr Ausbilder Herbert Breitner

Mit einem Traumnotenschnitt von 1,0 beendete Sarah Brandner ihre Ausbildung zur Geomatikerin. Der Beruf ist noch ganz neu, aber die Auszubildende könnte sich keinen besseren vorstellen.

Von Laura Freilinger

Konzentriert hält die 22-jährige Sarah Brandner ein GPS-Gerät in den Händen, ihr Ausbilder Herbert Breitner schaut ihr über die Schulter. Sie misst Daten, um sie im Anschluss zu analysieren und eine neue thematische Karte zu erstellen.

Das ist es, was der besten Auszubildenden Bayerns im Beruf Geomatiker so gut an ihrem gerade erst ausgelernten Beruf gefällt. „Abwechslungsreicher könnte es kaum sein“, schwärmt die junge Frau. „In meinem Beruf bin ich nicht nur im Büro. Ein Drittel meiner Arbeit findet draußen, oftmals auf der Baustelle statt.“

Doch was macht ein Geomatiker genau? Diese Frage stellte sich in Bayern zum ersten Mal im Jahr 2010, als die Berufsbezeichnung und die dreijährige Ausbildung ins Leben gerufen wurden. Seitdem wurde das Ausbildungsprogramm immer weiter verbessert. „In der Berufsschule sagte man unserer Klasse immer, wir wären der erste richtige Geomatiker-Jahrgang. Erst jetzt war das System vollkommen ausgearbeitet und auch die Lehrer waren umgeschult worden“, erinnert sich Sarah.

Sarah Brandners Aufgabe: Vermessung und Dokumentation

Zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehöre neben der Vermessung und Dokumentation von Wasser-, Gas- und Stromnetzen auch die Weiterentwicklung dieser Informationen zu möglichst verständlichen Karten, die dann teils auch veröffentlicht werden. „Manchmal habe ich aber auch Sonderaufgaben“, hebt die ehemalige Schülerin des Descartes-Gymnasiums hervor. „Als Teil meiner Abschlussprüfung arbeitete ich das Verkehrsnetz des Stadtbuses aus. Dadurch haben die Karten nun auch geographischen Bezug.“

Ihre Leistungen in der Berufsschule und den Abschlussprüfungen waren mehr als nur sehr gut. Als erste Auszubildende Geomatikerin der Neuburger Stadtwerke überhaupt erzielte sie einen Durchschnitt von 1,0 in der Berufsschule, sowie 1,5 in den Prüfungen. Daher gratulierte ihr bei ihrer Abschlussfeier im Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München sogar Präsident Wolfgang Bauer. „Mit so einem Erfolg habe ich nie gerechnet“, gibt Sarah zu. „Aber zwischen meinem Ausbilder und mir herrschte eine sehr gute Arbeitsatmosphäre“, lobt sie ihren Vorgesetzten Herbert Breitner.

Sarah Brandner lernt bei den Neuburger Stadtwerken

„Mit Sarah hatten wir unglaublich Glück“, betont Breitner, der zum ersten Mal als Ausbilder fungierte. „Sarah hat immer so selbstständig gearbeitet, dass es für beide Seiten ein leichter Einstieg war. Dazu kam, dass sie alle Voraussetzungen für den Beruf erfüllte“, lobt er Sarah. Diese seien ein gutes Verständnis für Naturwissenschaften, vor allem Mathematik, räumliches Vorstellungsvermögen und Teamfähigkeit.

Besonders stolz ist auch die Ausbildungsleiterin der Stadtwerke, Silvia Steinbühler. „Es freut uns sehr, dass unsere Nachwuchsförderung greift. Wir bieten überbetriebliche Einsätze und Schulungen an, die vertieftere Einblicke in das Berufsbild und die entsprechenden Aufgaben geben.“ Außerdem probieren wir Neues aus. Zum ersten Mal haben wir auch einen dualen BWL-Studenten an der Technischen Universität Ingolstadt. Aktuell bilden die Stadtwerke acht Auszubildende aus, die in das Unternehmen integriert und gefördert werden.

Geomatiker ist ein komplexer Beruf

Auszubildende wie Sarah werden aber auch herausgefordert. „Mein Beruf ist manchmal schon komplex, wenn ich mit dem geographischen Informationssystem arbeiten muss“, gesteht die Geomatikerin. Ehemals extern vergebene Aufgaben zur Hinterlegung von Datenbanken, übernimmt nun die vierköpfige Abteilung der Geomatiker. Doch durfte die 22-Jährige auch in andere Abteilungen der Stadtwerke hineinschnuppern, sei es beim Marketing, Vertrieb oder beim Controlling. „Man kommt sowohl vor, als auch nach der Ausbildung mit verschiedensten Berufsgruppen in Kontakt“, erklärt Sarah. „Vor allem auf Baustellen sind wir auf gute Kommunikation mit den Arbeitern angewiesen, wenn es darum geht, den Fortschritt eines Kanalbaus zu messen.“

Über ihren überraschenden Traumabschluss habe sich Sarah sehr gefreut. „Meine Familie war unglaublich stolz. Ich freue mich schon jetzt, in Zukunft als ausgebildete Fachkraft bei den Stadtwerken zu arbeiten.“

