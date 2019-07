vor 4 Min.

Stall wird zur Galerie

Der Schrobenhausener Maler Max Biller hat das Wasserschloss Niederarnbach in einem Ölgemälde festgehalten. Er und weitere sieben Künstler stellen am Wochenende 13./14. Juli dort aus.

Unter dem Titel „Kunst macht stark“ präsentieren verschiedene regionale Künstler in Niederarnbach

Der Maler Viktor Scheck hat sein bisheriges Leben ziemlich genau auf die beiden Städte des Landkreises aufgeteilt: In Schrobenhausen aufgewachsen, wählte er für die zweite Hälfte Neuburg als Wohnort. Sein Atelier hat er seit einigen Jahren dazwischen: in Niederarnbach, in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude des alten Wasserschlosses, das Freiherr Nicolas von Pfetten-Arnbach und seine Familie bewohnt.

Manchmal ist der Biergarten des am alten Kartoffelverladebahnhof gelegenen „Südtirolers“ brechend voll, doch die meiste Zeit ist Niederarnbach ein sehr ruhiges und beschauliches Plätzchen. Vor den ehrwürdigen Mauern beschatten alte Bäume den Platz und machen ihn zu einem höchst malerischen Ort – vielleicht der schönste im Landkreis. Für den vielgereisten Landschaftsmaler Viktor Scheck ist das Atelier in Niederarnbach ein idealer Platz zum Arbeiten. Dort entstehen großformatige Ölbilder und Serien von farbstarken Aquarellen, die auch oft das weite Land um den Ort am östlichen Moosrand zeigen.

Am Wochenende 13./14. Juli öffnet Viktor Scheck nicht nur sein Atelier für Besucher. Zusammen mit sieben befreundeten Künstlern wird im benachbarten ehemaligen Stallgebäude eine Ausstellung mit dem Titel „Kunst macht stark“ zu sehen sein. Schecks langjähriger Malerfreund Max Biller wird mit großformatigen Bildern dabei sein und der Ingolstädter Werner Kapfer mit seinen monochromen Farbflächen. Der Schrobenhausener Sigg Fabig zeigt von der Natur inspirierte Bilder. Die Ludwigsmooserin Karin Roth beschäftigt derzeit das Thema Zeit – für dieses Thema nutzt sie die bildnerischen Mittel der Minimal Art. Die Neuburger Künstlerin Leonore Weiß nähert sich malerisch natürlichen Prozessen und Annemarie Meilinger zeigt Objekte, die aus unterschiedlichen Materialien entstanden sind. Die Neuburger Brunnengestalterin Alexandra Fromm wird die Ausstellung mit ihren Bronzeplastiken von Musikern und anderen Menschen bereichern.

Die Ausstellung ist am Samstag, 13. Juli, von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Danach spielt das Gitarrenduo „High Spirit“ mit Werner Kapfer und Emil Schlesinger. Am Sonntag sind Atelier und Ausstellung von 11 bis 19 Uhr geöffnet. (amei)

