17.04.2019

Steckerlfisch am Karfreitag kann jetzt bestellt werden

„Duftet gut und schmeckt sehr gut“, schwärmt Hans Neumair am Steckerlfischgrill an der Beuthmühle.

Beim Neuburger Fischereiverein werden Makrelen und Forellen gegrillt und geräuchert. Ab Mittag geht‘s los.

Von Xaver Habermeier

Am Karfreitag verzichten viele Menschen auf Braten, Fleisch oder Wurst. Bevor am höchsten christlichen Feiertag die österliche Freudenzeit anbricht, steht zum Ende der Fastenzeit ein Bußtag und damit ein Fischtag an. Gruppen, wie die Ehrenamtlichen des Fischereivereins Neuburg, nutzen dabei die vielen Nachfragen und bieten gegrillte Makrelen, geräucherte Forellen oder gebackenes Filet an. Die Leckerbissen werden meistens im Vorfeld telefonisch bestellt. Aber auch Kurzentschlossene kommen an der Beuthmühle in den Donauauen kurz vor Oberhausen an ihren Fisch.

Aber die Petrijünger fangen die Fische nicht selbst. „Dass unsere Steckerlfische die besten sind, hat sich seit Jahren herumgesprochen“, sagt der Vereinsvorsitzender Wolfgang Bachhuber. Er verspricht Topqualität. „Das fängt damit an, dass wir die Makrelen, das sind Salzwasserfische, aus dem Hause Huber in Weichering beziehen und die Forellen, also Süßwasserfische, vom Fischzüchter Reile aus Trugenhofen“, berichtet er.

Die Petrijünger fangen die Fische nicht selbst

Die Fische werden bei den Händlern abgeholt, gewaschen und anschließend maschinell geputzt. Wichtig sei das Herausnehmen der Kiemen. Dann folgt das Einlegen mit einem Spezialgewürz. „Die genauen Zutaten für unsere Geheimrezeptur werden nicht verraten, denn unsere Steckerlfische, oder auch die Waren für das Räuchern, sollen ja etwas Besonderes sein.“

Ab Mittag um 11 Uhr herrscht am Karfreitag Hochbetrieb. An mehreren Holzkohlegrills stecken die Fische fein säuberlich aneinandergereiht über dem Feuer und warten darauf, im Halbstundentakt von den Kunden mitgenommen zu werden. Und auch die Forellen in den Räucherkästen duften einladend.

Fische können auch verpackt und mit nach Hause genommen werden

„Die Geschmäcker sind verschieden. Auf alle Fälle schmecken die Fische frisch vom Grill oder geräuchert am besten“, findet der Vereinschef.

Während die einen die geräucherten oder gegrillten Fische vor Ort an der Beuthmüle verköstigen, werden andere in Alufolie verpackt mit nach Hause genommen. Egal wie und wo, laut Wolfgang Bachhuber gehören Karfreitag und Steckerlfisch oder die geräucherte Forelle einfach zusammen.

