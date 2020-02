Südpark: Kein Plan für Anbindung im Westen

Plus Die Menschen im Westen der Stadt nördlich der Bahnlinie kommen zu Fuß oder per Fahrrad nur sehr umständlich in den Südpark. Dabei ist dieses Wohngebiet weiter am Wachsen

Das Thema ist altbekannt, erfährt aber durch die neuen baulichen Entwicklungen und das im Wahlkampf gespielte Thema rund um die Fahrradstadt Neuburg nun wieder mehr an Brisanz. Es geht um eine fußläufige Anbindung der im Westen der Stadt nördlich der Bahnlinie gelegenen Bereiche an den Südpark.

Die Neubaugebiete in Kreut und Neuburg-West sowie der Bau der Paul-Winter-Realschule am Sehensander Weg und die Entwicklung des Areals gegenüber des Wertstoffhofes haben und werden einiges an Leben in dieses Gebiet bringen. Doch in Sachen Nahversorgung schaut es dort düster aus. Der nahe gelegene Südpark, der Luftlinie kaum einen Katzensprung entfernt ist, ist zu Fuß oder per Fahrrad nur sehr umständlich zu erreichen. Da der Kreuter Weg derzeit gesperrt und auch künftig nicht ausgebaut wird, ist die einzige Möglichkeit für die Bewohner des Kreuzbergs, von Neuburg-West oder auch Kreut über den Donauwörther Berg hinunter, am Krankenhaus vorbei und dann über Feldkirchen und den Eternitweg zum Südpark zu gelangen. Kurzum: Wer ein Auto hat, nutzt in den meisten Fällen den kurzen Weg über die B16 – und ist in drei Minuten am Ziel.

In Sachen Nahversorgung sieht es in Neuburg-West bisher düster aus

Schon seit vielen Jahren existiert der Wunsch vieler Neuburger, eine fußläufige Verbindung zwischen Bahnhof und B16 über die Bahnlinie hin zum Südpark zu schaffen. Im Flächennutzungsplan ist ein solcher Überweg bereits eingezeichnet, aber wirklich konkret wurden die Pläne nie. Nicolaus Weigl hat sich jetzt in einem offenen Brief an OB Bernhard Gmehling gewandt. Er will wissen, ob es irgendwelche Planungen in dieser Richtung gibt. Doch da muss Gmehling passen. Es gäbe weder Beschlüsse noch Anträge, auch wenn er eine Bahnüberquerung in diesem Bereich persönlich für durchaus begrüßenswert hält. Auch die Planungen für das westliche Bahnhofsareal enthalten in der Hinsicht keine Maßnahmen.

Hinter dem Firmengelände von „Kartoffel Koch“ wäre ein Übergang möglich. Bleibt zu hoffen, dass die Schüler der neuen Realschule nicht den Weg über die Gleise zu McDonalds oder den anderen Geschäften im Südpark in der Mittagspause nehmen. Bild: Gloria Geissler

Wird es aber nicht Zeit – auch hinsichtlich des geplanten neuen Baugebiets in Neuburg-West, wo noch einmal einige hundert Menschen ihr Zuhause finden werden – aktiv zu werden? „Das geht nicht von heute auf morgen“, stellt Gmehling klar. Das sei ein dickes Brett, das die Stadt dort zu bohren habe. Bahnüber- oder auch unterführungen stellen Planer oft vor große Herausforderungen.

Diese Auskunft wird sich auch im Antwortschreiben an Nicolaus Weigl finden, das das Ordnungsamt gerade verfasst.

