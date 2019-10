vor 40 Min.

Überschwemmung am Bahnhof

Ein Wasserrohrbruch setzt den Bahnhofsvorplatz unter Wasser – Straße gesperrt

Von Marcel Rother

Ein Wasserrohrbruch hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Bahnhofsvorplatz und die Adolf-Kolping-Straße unter Wasser gesetzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, erreichte sie am Mittwoch um kurz vor Mitternacht die Nachricht, dass der Bereich vor dem Bahnhof überschwemmt ist. „Das Wasser stand teilweise einen halben Meter hoch“, berichtet Markus Rieß, Kommandant der Feuerwehr Neuburg. Zusammen mit den Stadtwerken gelang es, den „massiven Wasseraustritt“ zu stoppen, indem die Leitung abgeriegelt wurde.

Um den Schaden zu beheben, rückten ab neun Uhr vormittags Bauarbeiter an, entfernten eine Teerschicht und Pflaster und tauschten das kaputte Wasserrohr aus. Die Bauarbeiten dauerten bis zum späten Nachmittag, der Bahnhofsvorplatz war in dieser Zeit nicht befahrbar und die Zufahrt vom Bahnhofskreisel über die Adolf-Kolping-Straße ganz gesperrt. Bahnreisende hatten jedoch die Möglichkeit, auf der Bahnhofstraße mit dem Auto bis kurz vor den Bahnhof zu gelangen. Der Bahnhof selbst und die Geschäfte waren bis Mittag vom Wasser abgeschnitten, danach flossen Wasser und Verkehr wieder in geregelten Bahnen.

