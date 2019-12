23.12.2019

Und noch einmal viele Gewinner

Preise für Gewinner der 3. Ziehung der Sozialverlosung und der Sonderziehung. Heute Abend geht’s ums Auto

Von Manfred Rinke

Bevor am heutigen Montagabend um 18 Uhr mit der Ziehung des Hauptpreises, einem rund 14.000 Euro teuren Skoda Fabia Cool Plus, die diesjährige Sozialverlosung zu Ende geht, durften sich am Sonntagabend auf der Weihnachtsmarkt-Bühne auf dem Schrannenplatz noch einmal mehrere Gewinner über ihre Preise freuen.

Der große Macher der Sozialverlosung, Bernhard Pfahler vom BRK, bedankte sich noch einmal bei all seinen ehrenamtlichen Mitstreitern, die am Stand auf dem Weihnachtsmarkt ständig Präsenz zeigten und mit dafür sorgten, dass die 50.000 Lose mit Preisen im Wert von rund 85.000 Euro bereits am 16. Dezember verkauft waren.

Am Sonntagabend führte Schlagersängerin Ramona Martiness mit stimmungsvollen Weihnachtsmelodien in die Ausgabe der Gewinne der dritten Sozialverlosung über. Gratulieren durfte Bernhard Pfahler Peter Eberl (Gutschein Bullinger), Hubert Bissinger (Holzfigur von Anselmo Plancker), Wolfgang Reitberger und Bernd Dümmer (jeweils ein Digitalradio), Peter Höppler (Herrenuhr), Heike Schlamp (Vater übernahm für Tochter Akku-Bohrschreiber), Christian Pfeiffer (Grillfass), Monika Burghart (Fernseher), Dino Fernandes (Damenuhr) und Wolfgang Graf (Roboter-Rasenmäher). Peter Widemann gratulierte als Sponsor der Gewinnerin eines Rundfluges über Neuburg, Silvia Prüller, schließlich noch persönlich.

Bei der gestrigen Sonderverlosung gewann Ursula Waldsperger aus Riedensheim einen Auftritt der Männergarde der Burgfunken, den Burgfunken-Mitglied Dominik Weiss organisiert hatte. Ein Mountainbike im Wert von 1000 Euro ging an Ingrid Kleblein aus Neuburg und ein 3000 Euro wertvolles E-Bike gewann Joachim Münch aus Bergheim. Die Räder sponsorte Fahrrad Appel aus Neuburg. Da die Gewinner der Sonderverlosung nicht anwesend waren, wird Pfahler versuchen, sie zum heutigen Abschlussabend einzuladen, damit sie ihre Preise abholen können.

