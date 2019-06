vor 47 Min.

Untreue-Prozess wird teilweise eingestellt

Derzeit muss sich ein 61-Jähriger vor Gericht verantworten, weil er die Vollmacht seiner Eltern missbraucht haben soll. In einem Punkt kann er nun aufatmen.

Von Dorothee Pfaffel

Er soll sich zu Unrecht am Geld seiner Eltern bereichert haben: Dem 61-Jährigen aus dem Landkreis, der sich derzeit vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten muss, wirft die Staatsanwaltschaft Untreue in zwölf Fällen vor (wir berichteten). Der dritte Verhandlungstag brachte wenig Erhellendes. In einem Punkt kann der Angeklagte aber nun aufatmen.

Der Angeklagte war bislang nicht nur wegen Untreue angeklagt, sondern auch wegen Anstiftung zur Ausstellung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Dieser Teil der Anklage wurde nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig eingestellt. Schwerpunkt des Verfahrens sei schließlich die Frage, ob der 61-Jährige die Vollmacht seiner Eltern missbraucht und ihr Geld nicht in ihrem Sinne ausgegeben habe, erklärte Richter Christian Veh. Die Testierfähigkeit der Mutter spiele nur am Rande eine Rolle.

Amtsgericht Neuburg: Kein Zeuge konnte sich zum Verhältnis des Angeklagten zu seinen Eltern äußern

Zwei Zeugen, die am Mittwoch geladen waren, sollten Aufschluss darüber geben, wie das Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seinen Eltern war. Doch weder ein ehemaliger Schulfreund des 61-Jährigen noch ein früherer Nachbar der Eltern konnte dazu eine Einschätzung abgeben.

Die Neurologin der Mutter berichtete von einem gemeinsamen Termin mit Mutter und Sohn. Der Angeklagte soll die Behandlung forciert und erzählt haben, dass die Mutter immer wieder Gegenstände verlege. Diese soll alles abgestritten und ihrem Sohn vehement widersprochen haben. Der Angeklagte erklärte diese Reaktion seiner Mutter damit, dass sie ihren Zustand nicht habe wahrhaben wollen. Beim ersten Treffen sei die Mutter nur leichtgradig dement gewesen, meinte die Ärztin. Ein Jahr später soll sich ihr Zustand allerdings rapide verschlechtert haben.

Lediglich 3000 Euro wurden für die Wohnung in Neuburg bar bezahlt

Als Letzter sagte der Prokurist der Baufirma aus, die den Eltern des Angeklagten nach deren Umzug eine Wohnung in Neuburg verkauft hatte. Bei einem vorherigen Verhandlungstag hatte der Angeklagte erzählt, dass er einen Teil des Geldes seiner Eltern „schwarz“ an die Baufirma gezahlt habe und es deshalb dazu keine Rechnung gebe. Der Richter wies den Zeugen darauf hin, dass er nicht aussagen müsse, wenn er sich dadurch selbst belasten würde. Der Prokurist berichtete, dass es lediglich einmal eine Barzahlung in Höhe von 3000 Euro für die Terrasse gegeben habe. Die restlichen 304.500 Euro seien in insgesamt sechs Rechnungen vom Konto der Eltern überwiesen worden. Rund 6500 Euro für Sonderwünsche seien bis heute nicht bezahlt.

Verteidiger Markus Weber und sein Mandant kündigten noch an, dass sie eine Aufstellung einreichen werden mit Ausgaben, die der Angeklagte für seine Eltern getätigt habe. Außerdem wollen sie nachweisen, dass von Zeugen Falschaussagen gemacht wurden. Beweisanträge wurden keine mehr gestellt.

Die Hauptverhandlung wird am 11. Juli fortgesetzt. Dann soll es zu einem Urteil kommen.

