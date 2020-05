vor 48 Min.

VIB hilft Mietern so gut es geht

AG wird von Corona nicht sehr getroffen

Die Immobilien der VIB Vermögen AG mit Sitz in Neuburg aus dem Kerngeschäftsfeld Logistik/Light Industry machen mit Abstand den größten Teil an den annualisierten Nettokaltmieten des VIB-Portfolios aus und sind derzeit nicht von den behördlich angeordneten Schließungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie betroffen. Insgesamt sind derzeit Objekte mit einem Anteil von über 90 Prozent an den Mieterlösen nicht unmittelbar von den Schließungen betroffen. Im Gegensatz dazu sind Mieter aus dem Bereich Warenhäuser und Bekleidung sowie kleinere Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe substanziell von den angeordneten Schließungen betroffen. Mit einem Anteil von unter 10 Prozent an den Konzernmieterlösen ist jedoch das Risiko für den VIB-Konzern insgesamt begrenzt.

Im Interesse einer Fortführung der Geschäftsbeziehungen arbeitet die VIB Vermögen an individuellen Lösungen mit den meisten Mietern, die unmittelbar und existenziell von der Corona-Krise betroffen sind. Dafür wurden Vereinbarungen von rund zwei Millionen Euro getroffen, die Mietstundungen, aber in begründeten wenigen Ausnahmefällen auch Mieterlasse beinhalten können. „Wir stehen mit den betroffenen Mietern im engen Kontakt, um durch eine konstruktive und flexible Zusammenarbeit in dem schwierigen Corona-Umfeld Lösungen zu finden, die für beide Seiten tragbar und umsetzbar sind“, sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. (nr)

