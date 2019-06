08.06.2019

VdK Rennertshofen bestätigt Vorstand

Ulrike Polleichtner bleibt an der Vereinsspitze. Was Kreisverbandsvorsitzender Bernhard Peterke zur „Rente für alle“ sagt

Von Michael Geyer

Der VdK-Ortsverband hat seine Vorstandsmannschaft in den meisten Ämtern mit einem einstimmigen Votum bestätigt. Unter der Leitung des Kreisverbandsvorsitzenden Bernhard Peterke wurde Ulrike Polleichtner wieder zur Vorsitzenden gewählt. Walli Endter wurde abermals ihre Stellvertreterin und besetzt auch das Amt der Vertreterin der Frauen. Neu im Amt ist Schriftführer Wolfgang Reiner, der zusätzlich noch als Vertreter der jüngeren Generation fungiert. Zum Kassier wurde erneut Franz Schuster berufen. Als Beisitzer unterstützen wie bisher Gertraud Kaufmann, Erich Mörtl und Stefan Polleichtner sowie die neu gewählten Andrea Weigl und Josef Sillet jun. den Vorstand.

Aus der im Jahre 2014 gewählten Vereinsführung schieden lediglich Schriftführer Albert Steib und die Beisitzer Johanna Ritzer und Armin Lehmeier aus. Steib bleibt dem VdK aber weiterhin mit seinen schönen, individuell gestalteten Geburtstagskarten für runde Geburtstage der Mitglieder treu. Anton Lacher überbringt wie bisher diese Geburtstagsgrüße des Verbandes an seine Mitglieder. Auch Armin Lehmeier macht sich als Fahnenträger bei Beerdigungen wie bislang zusammen mit der für den Blumenschmuck verantwortlichen Walli Endter nützlich.

Nach einer Schweigeminute für die Verstorbenen gab Ulrike Polleichtner den Mitgliedern einen Rechenschaftsbericht über die vergangenen vier Jahre: Die Mitgliederzahl sei mit rund 300 konstant geblieben. Im Jahreslauf wurden liebgewonnene Traditionen beibehalten, zum Beispiel die Teilnahme mit einer Fahnenabordnung an Fronleichnam, am Volkstrauertag sowie bei Beerdigungen von Mitgliedern. Sehr gut besucht war wieder die Weihnachtsfeier mit einem vorausgehenden Gottesdienst, einem gemeinsamen Mittagessen und einer Adventsfeier mit Gesang, Theater und Kaffee und Kuchen. Auch die Sammlung „Helft Wunden heilen“ war wieder erfolgreich. Die Ergebnisse spiegeln die gute Solidargemeinschaft wider und bewegten sich im Rahmen von jeweils etwa 2500 Euro, wovon die Hälfte beim Ortsverband blieb. Auf großes Interesse stießen auch die Vorträge zu den Themen „Betreuung und Vorsorgevollmacht“ und „Pflegefall, was nun?“. Für den Herbst 2019 stehe „Erben und Vererben“ auf dem Programm. Der Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Wie die Vorsitzende dankte auch Kreisverbandsvorsitzender Bernhard Peterke allen, die den VdK durch ihre Arbeit unterstützen. Er versicherte den Mitgliedern, dass der VdK als renommierte Anlaufstelle für sozial benachteiligte Menschen dafür kämpfen werde, dass die sozialpolitischen Baustellen in der Pflege und in der Rentensicherung angegangen würden. Peterke stellte das Konzept des VdK „Rente für alle“ vor. „Dem schwindenden Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung müssen klare politische Entscheidungen für eine zuverlässige staatliche Altersvorsorge entgegengesetzt werden“, forderte er. Ein Blick nach Österreich, wo Rentner im Durchschnitt 14 Mal im Jahr 1899 Euro erhalten, zeige, dass es auch anders gehe als in Deutschland, wo Männer im Schnitt auf 12 Mal je 1008 Euro vor Steuern kommen. Die gesetzliche Rente müsse langfristig zu einer Erwerbstätigenversicherung ausgebaut werden, in der alle ihren Beitrag leisten.

