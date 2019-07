vor 28 Min.

Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger geplant

Die Stadt investiert in neue Radwege und Zebrastreifen. Warum in Neuburg-West künftig nur noch 30 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf.

Von Marcel Rother

Momentan herrscht im Neubaugebiet Neuburg-West ein Durcheinander in Sachen Höchstgeschwindigkeit. Mal gilt Tempo 50, dann wieder Tempo 30 – das soll sich nun ändern. Auf Antrag von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat der Verkehrsausschuss am Mittwoch beschlossen, dass in dem gesamten Gebiet nicht schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Das soll einerseits die Verkehrssicherheit in dem Viertel, in dem viele junge Familien mit Kindern wohnen, erhöhen und andererseits die Beschilderung vereinfachen. „Wir tun etwas gegen den Schilderwald“, kommentierte Verkehrsreferent Bernhard Pfahler den Vorstoß. Künftig werde es nur ein Zone-30-Schild am Eingang zu dem Wohngebiet geben, alle anderen Schilder werden abmontiert.

Das ist nicht die einzige Änderung, die der Verkehrsausschuss beschlossen hat. Vor allem für Radfahrer soll sich die Verkehrssituation an mehreren Stellen verbessern. Zwischen dem Heckenweg und der Sudetenlandstraße etwa sollen Radfahrer in Zukunft in beiden Richtungen auf dem getrennten Geh- und Radweg fahren dürfen. Darum hatten Bewohner der Straße gebeten. Dazu wird der weiße Trennstreifen, der bislang Geh- und Radweg voneinander trennt, versetzt. Momentan haben sowohl Fußgänger wie Radfahrer je zwei Meter Platz, später werden es 2,50 Meter für die Radfahrer und 1,50 Meter für die Fußgänger sein. Eine entsprechende Beschilderung und Piktogramme am Boden sollen die Sicherheit zusätzlich erhöhen.

Statt wie bislang nur in einzelnen Stichstraßen, gilt künftig im gesamten Neubaugebiet Neuburg-West eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Bild: Marcel Rother

Kommt ein Radweg von Sehensand nach Neuburg?

Eine Verbesserung könnte sich auch für Radfahrer aus Sehensand ergeben. In der Bürgersprechstunde hatte ein Einwohner Sehensands einen Fahrradweg von dort zur neuen Realschule am Kreuther Weg angeregt. Aktuell besuchen etwa 20 Kinder aus Sehensand die Realschule. Hinzu kommen Schüler von anderen Schulen sowie Bürger, die mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren. Weil die neue Realschule näher an Sehensand liegt, entfällt in Zukunft die Beförderungspflicht für Schüler – dass heißt, der Bus fällt weg –, der Schulweg aber ist weiterhin ein Sicherheitsrisiko. „Auf dem Straßenabschnitt sind derzeit 100 Stundenkilometer erlaubt“, betonte Gmehling im Verkehrsausschuss und sprach sich grundsätzlich für eine Verlängerung des Radwegs aus, der derzeit am Ortsausgang von Neuburg endet. Bevor eine endgültige Entscheidung fällt, müssen zunächst noch die Kosten geschätzt und eine mögliche Trassenführung erörtert werden. Das Tiefbauamt wurde damit beauftragt.

Fest steht, dass der gemeinsame Geh- und Radweg in der Münchener Straße, der stadtauswärts derzeit bei der Hausnummer 184 endet, verlängert wird. Und zwar um 50 Meter Richtung Kreisverkehr. Dort, ungefähr auf Höhe der Esso-Tankstelle, wird es einen Zebrastreifen geben, der direkt auf den Radweg Richtung Rödenhof führt. Das hatte die Arbeitsgruppe Agenda 21 angeregt. „Damit machen wir den Radverkehr in Richtung Zeller Kreuzung und im Osten bis Bruck sicherer“, sagte Gmehling. Bislang mussten Fußgänger und Radfahrer auf eigene Faust die Seite der viel befahrenen Münchener Straße wechseln.

In der Münchener Straße auf Höhe der Esso-Tankstelle soll ein Zebrastreifen angebracht und der Geh- und Radweg stadtauswärts verlängert werden. Bild: Marcel Rother

An diesen Stellen entstehen in Neuburg neue Zebrastreifen

Die Verkehrssicherheit der Fußgänger wird an anderen Stellen durch zusätzliche Zebrastreifen erhöht. Bei der Aktion „Wo drückt der Schuh“ baten Bürger den Verkehrsreferenten Bernhard Pfahler um einen Zebrastreifen in der Heinrichsheimstraße, bei der Einmündung Rosa-Neumayr-Straße. In diesem Bereich würden viele Eltern mit Kindern die Straße überqueren, um in den Kindergarten oder an die Bushaltestelle zu kommen. Der Vorschlag wurde einstimmig abgesegnet. Ebenso wie eine weitere Anregung, der bei der Aktion „Wo drückt der Schuh“ angesprochen wurde. Bewohner der Seniorenwohnanlage Am Schwalbanger baten um einen Zebrastreifen auf Höhe der Wohnanlage, da viele ältere Menschen in diesem Bereich die Straße queren, um die Stadtbushaltestelle zu erreichen oder in die Wohnanlage zu gelangen. Auch dieser Vorschlag wurde einstimmig beschlossen.

