16:20 Uhr

Weihnachtsmarkt: „Zauberhafte Märchenwelt“ aus Kinderhand

Die Kindererzieherinnen (hinten von links) Lisa-Marie Grassy, Rosina Landes (noch in der Ausbildung), Sandra Bauer und Simone Tylla präsentieren sich mit einem Teil der insgesamt 41 Kinder des BRK-Kindergartens im Marstall vor ihrem „Nussknacker-Baum“ auf der Weihnachtsbühne am Schrannenplatz.

Elf Kindergärten in Neuburg schmücken heuer die 13 Christbäume auf der Bühne am Schrannenplatz und in der -halle. Welche Märchen sie sich ausgesucht haben.

Von Manfred Rinke

Lilli hat gleich fünf Sterne für den Christbaum gebastelt. Bei Celine war es einer, aber die ist ja auch noch ein bisschen kleiner. Luka war einer der Kerzenmacher und Luis war für den Nussknacker und damit für einen entscheidenden Teil am Baum zuständig. Denn die Mädchen und Buben des BRK Kindergartens im Marstall hatten für sich die Märchenerzählung „Nussknacker und Mausekönig“ gewählt und dekorierten danach einen der beiden Bäume auf der Weihnachtsbühne am Schrannenplatz. Es ist einer von insgesamt wieder 13 Christbäumen, die heuer von Kindern aus elf Kindergärten in Neuburg nach dem Motto der diesjährigen Weihnachtsausstellung in der Schrannenhalle – „Zauberhafte Märchenwelt“ – geschmückt werden.

„Zauberhafte Märchenwelt“: Mit FOS-Praktikantin Alena Reichelt begutachtet Angelika Burghart „ihre“ Weihnachtsausstellung in der Schrannenhalle.

Baumschmuck beim Weihnachtsmarkt gibt es schon lange. Anfangs waren es zwei Bäume auf der Bühne am Schrannenplatz und zwei in der -halle. Im vergangenen Jahr wurden erstmals alle der mittlerweile 13 Bäume von Kindergartenkindern geschmückt. Nach sieben Kindergärten bei der Premiere machten heuer elf Neuburger Kindergärten mit.

Jeder Baumschmuck auf der Bühne und in der Schrannenhalle stellt ein anderes Märchen dar

„Jeder Baumschmuck stellt ein anderes Märchen dar“, erklärt Angelika Burghart, die die Weihnachtsausstellung in der Schrannenhalle vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat. Jedes Jahr lässt sie sich dafür ein neues Motto einfallen. Die Idee von den Märchen sei ihr schon lange im Kopf gelegen, erzählt sie. Doch die Umsetzung schien ihr zu schwierig. Heuer nun packte sie das Vorhaben an und rief die Bevölkerung auf, sie mit allem, was zum Thema Märchen passt, zu unterstützen. Letztlich stellten 30 Bürger ganz viele Exponate zur Verfügung. Wie sich die „Zauberhafte Märchenwelt“ nun in den Vitrinen im ersten Stock der Schrannenhalle präsentiert, davon können sich Besucher vom 29. November bis einschließlich 23. Dezember überraschen lassen.

„Frau Holle“ darf natürlich bei der „Zauberhaften Märchenwelt“ nicht fehlen. Bild: Manfred Rinke

Passend zum Thema suchten sich die Mädchen und Buben der elf Kindergärten jeweils ein Märchen aus, um die Christbäume entsprechend zu schmücken. Außer zu „Nussknacker und Mäusekönig“ ließen sich die Kinder auch noch etwas zu „Hänsel und Gretel“, „Sterntaler“, „Die Schneekönigin“, „Frau Holle“, „Schneewittchen“, Rumpelstilzchen“, „Der Froschkönig“, „Aschenputtel“, „Schneeweißchen und Rosenrot“, „Tischlein deck’ dich“ und „Der Tannenbaum“ einfallen. Geschmückt wurden die Bäume seit Montag und bis zum heutigen Mittwoch. „Dankeschön, Kinder“, kann man da nur noch sagen. An Weihnachten hat sich jedes von ihnen jedenfalls ein besonders großes Geschenk verdient.

Themen folgen