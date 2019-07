vor 44 Min.

Wer einst im Burgheimer Rathaus arbeitete und lebte

Beim Marktfest erfahren die Besucher Wissenswertes über das Leben in Burgheim vor vielen hundert Jahren

Von Peter Maier

Das vergangene Burgheimer Marktfest hatte nicht nur Kulinarisches und Spaß zu bieten, sondern auch einen höchst informativen Teil zur Geschichte der Marktgemeinde. Der Heimatgeschichtliche Verein öffnete die beiden Museen in der Alten Apotheke und im Rathauskeller. Dr. Doris Zitzmann, die Vorsitzende des Vereins, führte die Besucher durch den Rathauskeller, der seine eigene Geschichte hat. Das Rathaus in seiner jetzigen Form stammt aus dem Jahr 1869. Damals diente es vorwiegend einem ganz anderen Zweck. Handwerker und Händler prägten zu dieser Zeit die Marktgemeinde. Im Rathaus verkauften Metzger und Bäcker ihre Waren. Die Burgheimer Märkte waren damals weit über die Ortsgrenzen bekannt und gefragt. Das „Dultinventar“ lagerten die Firanten im Obergeschoss des Rathauses. Im Dachgeschoss wohnte ein praktischer Arzt, der auch dort seine Sprechstunden abhielt.

Zwei ehemalige Gefängniszellen vermitteln einen Blick in das 13. Jahrhundert. Damals wurden auch Rechtsstreitigkeiten ausgetragen und die Verurteilten eingesperrt. Wie Doris Zitzmann erklärte, hatten die Burgheimer Richter damals sogar das „Blutrecht“, was bedeutet, dass sie Todesstrafen verhängen konnten. In späteren Jahren wurde die Burgheimer Gerichtsbarkeit auf weniger gravierende Straftaten begrenzt und Todesstrafen verhängten Neuburger Richter.

Vitrinen zeigen, dass die Burgheimer Gegend auch schon in der Mittelsteinzeit Siedlungsgebiet war. Eine Steinklinge aus dieser Zeit wurde in Dezenacker gefunden. Der Vorteil von Burgheim ist, dass es auf einer Terrasse liegt, sodass die Menschen vor Hochwasser geschützt waren. Zur fischreichen Donau hatten sie nur einen kurzen Weg.

Eine gravierende Veränderung stellte sich in der Jungsteinzeit durch „Migration“ ein. Aus dem heutigen Anatolien und dem Irak machten sich die Menschen nach Mitteleuropa auf. Genetische Untersuchungen beweisen, dass sie sich auch in der Burgheimer Gegend niedegelassen haben. In ihrer alten Heimat, in der das Klima zu heiß wurde, betrieben die Neuankömmlinge Ackerbau. Zuvor rodeten sie um Burgheim Wälder und drängten die Jäger und Sammler zurück. DNA-Untersuchungen belegen, dass sie sich vermischten und in den Genen heutiger Menschen vorkommen.

Mühlsteine geben Hinweise auf Getreideanbau. Funde aus der Zeit von etwa 2.500 vor Christus zeigen auch, dass Handel betrieben wurde. Man fand Steinwerkzeuge mit einer Gesteinsart, die in unseren Breiten nicht vorkommt. Ausgestellt waren auch Steingewichte an Webstühlen und Eisenbarren mit einer spitz zulaufenden Form. Die hatten den Vorteil, dass sie sich beim Transport verkanteten und nicht verrutschten.

Ein Blickfang im Rathauskeller ist auch ein Uhrwerk aus dem Jahr 1894, das von der Straßer Kirche stammt.

