23.05.2020

Wer kann die Homepage pflegen?

Verschönerungsverein sucht Unterstützung

Wie viele andere Vereine, so muss auch der Neuburger Verschönerungsverein reihenweise Veranstaltungen in diesem Jahr absagen. Wie nun aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kann auch die Jahresversammlung mit Neuwahlen wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. „Wann wir zu dieser Pflichtversammlung einberufen können, wissen wir deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht“, teilen die Verantwortlichen in dem Schreiben mit. Weiter heißt es dort, dass die Zuweisung der Eineuro-Jobber durch das Jobcenter bis Anfang Mai nicht erfolgt sei, da die Arbeiter wegen der Pandemie nicht tätig werden durften. „In den nächsten Tagen sollen wir jedoch Zuweisungen bekommen.“

Der Verein bedankt sich bei Katharina Schmidt, die den Kräutergarten in den vergangenen Wochen federführend gepflegt hat, und bei Lorenz Riedelsheimer, „der in vielen Arbeitsstunden das Wassertretbecken am Finkenstein auf Vordermann gebracht hat“. Nach wie vor sucht der Verein nach Mitgliedern, die sich bereit erklären, ab und an ihre Zeit zur Verfügung zu stellen. Dringend gesucht ist jemand, der sich um die vereinseigene Webseite kümmern könnte. (nr)

Interessierte können sich beim Neuburger Verschönerungsverein unter Telefon 0151/24111863 melden.

