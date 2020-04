Wer wird Neuburgs dritter Bürgermeister?

Plus Neben OB Gmehling soll Hans Habermeyer (FW) zum ersten Stellvertreter aufrücken. Für den zweiten Stellvertreter sind ein CSU- und ein Grünen-Stadtrat im Gespräch.

Jetzt werden die Positionen im künftigen Stadtrat ausgehandelt oder zumindest vorbesprochen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat mit allen neuen Stadträten gesprochen - außer mit Florian Herold, der nicht kommen wollte.

Es geht um die Geschäftsordnung, die Besetzung der Ausschüsse und die Verteilung der Referate. Mittlerweile haben FPD-Stadträtin Bettina Häring und Michael Wittmair von den Linken zu erkennen gegeben, dass sie eine „Ausschussgemeinschaft“ bilden wollen, um einen Sitz in jedem Gremium zu erhalten. Die CSU-Vertreter bezeichnen diesen Zusammenschluss zumindest als „ungewöhnlich“. „Eigentlich sind doch die Liberalen und die Linke wie Feuer und Wasser“, so der Kommentar von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Hans Habermeyer wäre für Neuburgs OB die Wunschbesetzung als 2. Bürgermeister

Über seine Wunschbesetzung der Stellvertreterposten verrät er nicht so viel, aber es ist kein großes Geheimnis mehr, dass Hans Habermeyer (Freie Wähler) aufrücken und erster Stellvertreter werden soll. Der sachkundige Agraringenieur wäre auch bereit dazu. Die CSU könnte damit ihr Sachbündnis mit den Freien Wählern wieder untermauern.

Den dritten Bürgermeister beansprucht die CSU als stärkste Fraktion (elf Mandatsträger). Nachdem Hans Mayr nach kurzem Nachdenken abgewunken hat, ist jetzt Fraktionschef Alfred Hornung als Anwärter im Gespräch. Der Förster und Seminarvorstand beansprucht noch eine Bedenkzeit.

Auf jeden Fall antreten für das Amt des 3. Bürgermeisters will der Grüne Gerhard Schoder. Nachdem er als Oberbürgermeister-Kandidat einen passablen Wahlkampf mit einem guten Ergebnis hingelegt hat und jetzt die drittgrößte Stadtratsfraktion (fünf Mandate) führen wird, will er nun auch einen Stellvertreterposten.

Es läuft also auf eine „Kampfabstimmung“ in der konstituierenden Sitzung am 12. Mai im Kongregationssaal hinaus. Die Akteure müssen Sicherheitsabstände einhalten und es wird nur wenige Zuschauer geben. „Wir werden den Termin auch von Feierlichkeiten und Bewirtung freihalten“, so OB Bernhard Gmehling. Möglicherweise wird die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates im Internet übertragen.