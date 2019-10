vor 22 Min.

Wie der Donaumoospegel aufgewertet werden soll

Trotz seiner langen Historie nehmen viele den Holzpfahl in Ludwigsmoos nicht wahr. Das soll sich nun ändern.

Von Fabian Kluge

Wirklich auffällig ist der braune Holzpfahl mit dem kleinen Dächlein nicht – und das trotz seiner langen Historie. Dabei veranschaulicht der Donaumoospegel in Ludwigsmoos wohl so eindrucksvoll wie sonst kaum eine Sehenswürdigkeit die Moorsackung.

Damit ihn künftig noch mehr Besucher und Touristen bemerken, wollen ihn die Königsmooser Gemeinderäte optisch aufwerten. Neben einem gepflasterten Weg soll auch eine Sitzbank ihren Platz am Donaumoospegel finden. Da der Pfahl unter Denkmalschutz steht, musste sich der Gemeinderat in der Sitzung am Montag mit dem Thema beschäftigen.

Donaumoospegel in Ludwigsmoos soll noch in diesem Jahr aufgewertet werden

Josef Kraus (FW) schlug vor, sich gegen ein raues Pflaster auszusprechen. Sein Argument: „Für Menschen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, wäre es sonst schwierig.“ Im Gremium stieß die Idee auf große Zustimmung. Der Dritte Bürgermeister Gerhard Edler (Bürgergemeinschaft) wünschte sich außerdem noch mehr Informationen zum Donaumoospegel. Damit Besucher einen Eindruck von der Historie des Denkmals gewinnen, könne die Gemeinde vielleicht neben den Pfahl Infos zu den einzelnen Höhen geben. „Das wäre sicher interessant.“ Bernd Felbermaier (CSU) wiederum verwies darauf, das Schild höher zu setzen, damit es für Besucher und Touristen leichter lesbar wird.

Zwar gebe es in Königsmoos nur wenige Sehenswürdigkeiten, der Moospegel sei aber der „touristische Hotspot“, wie Reiner Huber (FW) betonte. Bürgermeister Heinrich Seißler (FW) gab ihm Recht: „Es kommen ab und zu sogar Besuchergruppen mit dem Bus, die ihn sich ansehen.“ Der Rathauschef finde es schade, dass viele Radler am Moos-pegel vorbeifahren, ohne ihn überhaupt wahrzunehmen. Mit einem gepflasterten Weg könne man das Denkmal hervorheben. Die Arbeiten übernimmt der Gemeindebauhof. Seißler will die Maßnahme noch in diesem Jahr über die Bühne bringen. Die Gemeinderäte jedenfalls sprachen sich einstimmig für die Aufwertung des Donaumoospegels aus.

