15:50 Uhr

Wie feiern Prominente aus der Region Weihnachten?

Wir wollten von Promis aus Neuburg und der Region wissen, wie sie die Feiertage verbringen. Manche freuen sich über ein Geschenk, das der Himmel geschickt hat.

Von Marcel Rother

Weihnachten feiert jede Familie ein bisschen anders. Ein paar Dinge sind dennoch bei den meisten gleich: Weihnachtsbaum, Lieder singen, gemeinsam essen und bescheren. Wir wollten wissen, wie Menschen des öffentlichen Lebens – Politiker, Künstler, Sportler – diese besonderen Tage verbringen. Ganz privat. Einige von ihnen haben es uns verraten. Und uns Geschichten erzählt, die einem Weihnachtswunder gleichkommen.

Ute Patel-Mißfeldt: Die Neuburger Künstlerin verbringt Weihnachten im Kreis ihrer Familie. „An Weihnachten kommen meine beiden Söhne aus Hamburg angereist. Nur mein dritter Sohn flieht bewusst nach Asien – er hasst die Kälte“, sagt sie und lacht. Den Heiligabend werden sie gemeinsam im Haus ihrer Tochter verbringen, die Feiertage dann bei ihr auf dem Schloss. „Schön geschmückt, gemütlich vor dem Kamin und mit einer knusprigen Ente.“ Vor allem aber mit einem besonderen Gast: „Wir feiern zusammen mit Dr. Patel, einem jungen Arzt, der in der KJF Klinik Sankt Elisabeth arbeitet.“ Das Verblüffende: Er trägt nicht nur denselben Namen wie ihr 2017 verstorbener Mann, sondern kommt auch aus demselben Staat: Gujarat in Indien. „Ich habe das Gefühl, mein Mann hat ihn geschickt“, sagt Patel-Mißfeldt. So wird in ihrer Familie Weihnachten in diesem Jahr in ganz besonderer Konstellation gefeiert. „Und das, obwohl eigentlich weder unser Gast aus Indien noch wir als Atheisten mit Weihnachten etwas am Hut haben.“

Bernhard Gmehling: Der Neuburger Oberbürgermeister feiert Weihnachten zuhause und ganz traditionell. „Ich feiere mit Familie, Christbaum, Bescherung und allem, was dazugehört“, sagt der 60-Jährige. Als „klimabewusster Mensch“ käme eine Fernreise für ihn nicht infrage. Vielmehr geht er an Heiligabend zweimal in die Kirche, einmal in die katholische und am Abend einmal in die evangelische Schlosskapelle, und natürlich werden auch Weihnachtslieder gesungen. „Ich schlage meistens sieben bis acht Lieder vor, meine Kinder dagegen zwei bis drei“, sagt er und lacht. Ob es an den Gesangskünsten im Hause Gmehling liegt oder daran, dass der OB die Lieder am Klavier begleitet, hat er nicht verraten. Zum Essen werden an Heiligabend Bratwürste mit Sauerkraut aufgetischt und am ersten Weihnachtsfeiertag steht eine Freilaufgans auf dem Speiseplan. Die Feiertage verbringt Gmehling mit Besuchen seiner Geschwister und denen seiner Ehefrau.

Roland Weigert: Der ehemalige Landrat und jetzige Staatssekretär outet sich gegenüber unserer Redaktion, was Weihnachten anbelangt, als wahrer Traditionalist: „An Heiligabend besuchen meine Frau und ich die Eltern zum Abendessen. Es gibt traditionell Schweinswürstl mit Sauerkraut. Danach gehen wir in die Christmette. Ich freue mich hier besonders über die klassischen Weihnachtslieder, die ich lautstark mitsinge. Gerne denke ich dabei an meine Zeit als Ministrant zurück, als der Dienst bei der Christmette spätabends eine besondere Feierlichkeit für uns Kinder war. Nach der Christmette verbringen meine Frau und ich den Abend am Christbaum, den meine Frau geschmückt hat. Das überlasse ich aus guten Gründen ihr. Wir haben natürlich auch eine altbayrische Krippe im Wohnzimmer. Besonders der Christbaum weckt dabei die Aufmerksamkeit unserer Hunde.“

Peter von der Grün: Der amtierende Landrat feiert Weihnachten im Kreis der Familie. „Weihnachten ist für mich ein Familienfest, das wir ganz traditionell feiern“, sagt er. Besonders schön sei der Heilige Abend, an dem eine große Runde zusammenkomme: „Neben mir und meiner Frau sowie den Kindern sind die Schwiegereltern, meine Schwägerin mit Partner und mein Bruder mit Partnerin dabei.“ In diesem Jahr besuchen sie gemeinsam die Christmette in Bertoldsheim, wo sein Sohn ministrieren wird. Und musiziert wird auch: „Was mir an Heiligabend persönlich am besten gefällt, ist das gemeinsame Musizieren: Ich spiele Klavier und die Familie singt dazu Weihnachtslieder.“ Den Abend lassen die von der Grüns traditionell mit der Bescherung und bei Würstl mit Sauerkraut ausklingen. An den Weihnachtsfeiertagen selbst stehen Familienbesuche an. „Außerdem ist dann Zeit für Spaziergänge, am liebsten am Stausee Bertoldsheim.“

Jeff Saibene: Der Trainer des FC Ingolstadt fährt zu seiner Familie in die Schweiz. In Aarau feiert er gemeinsam mit seiner Frau, seinen beiden Kindern, den Schwiegereltern und seinem Hund. Da der gebürtige Luxemburger durch seinen Job in Deutschland seine Familie nur selten sieht, freut er sich besonders auf das Wiedersehen. Das Essen bereite gewöhnlich sein Schwiegervater zu. Gab es in den vergangenen Jahren zumeist gefüllte Pute, hat er heuer etwas Besonderes geplant und wird ein thailändisches Gericht kochen. Die deutsche Tradition, am Heiligen Abend Würstl mit Sauerkraut zu verzehren, kennt der Fußballlehrer nicht. In der Schweiz sei es eher üblich, an den Feiertagen Raclette oder Fondue zu machen. (mit sb)

