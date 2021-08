Workshops

vor 34 Min.

Mit Graffiti-Kursen will Neuburg den Vandalismus eindämmen

Eine weiße Wand soll bunt werden: So wie beim Juze könnte bald an verschiedenen Stellen in Neuburg Graffiti die Stadt verschönern.

Plus Mit Graffiti-Kursen sollen Jugendliche angeleitet werden, wie sie die Sprühdosen kreativ einsetzen dürfen. Der Fokus liegt darauf, illegale Sprayaktionen in Zukunft bestmöglich zu vermeiden

Von Anna Hecker

Sie sorgen immer wieder für großen Ärger: Schmierereien in der Neuburger Innenstadt. Meist handelt es sich um Logos oder Pseudonyme, die wenig ästhetisch und vor allem illegal an Wänden, Türen, und in letzter Zeit sogar an historischen Denkmälern der Stadt angebracht wurden. Jedes Mal sucht die Stadt mit Belohnungen nach den Sprayern, Erfolg gibt es dabei wenig. Stattdessen sollen extra für Graffiti freigegebene Flächen den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich ganz legal mit der Sprühdose auszutoben – und dabei auch noch die Stadt zu verschönern.

