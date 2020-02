vor 39 Min.

Zu wenig Parkplätze für Wagenhofen

Geplante Mehrfamilienhäuser sorgen für Diskussion

Zwei Vier-Familien-Häuser, die am Kahlhofweg in Wagenhofen entstehen sollen, haben dem Gemeinderat Rohrenfels in seiner jüngsten Sitzung so manche Kopfschmerzen bereitet. Stein des Anstoßes waren weniger die Häuser an sich, wenngleich es auch Stimmen im Gemeinderat gab, dass sich die beiden großen Gebäude nicht in die Umgebung einfügen würden. Problematisch war für die Räte eher die Parksituation. Denn laut Plan sind pro Wohnung eine Garage sowie Stellplätze vorgesehen. Zu wenig, wie das Gremium am Donnerstagabend befand.

Und so entbrannte eine ausgiebige Diskussion darüber, wie viele Parkplätze für die beiden Wohnanlagen einerseits sinnvoll, andererseits möglich sind. Möglich deshalb, weil die Gemeinde keine Stellplatzverordnung hat, in der geregelt ist, wie viele Parkplätze pro Wohneinheit bereitgestellt werden müssen. Deshalb greifen die allgemein verbindlichen Vorgaben, wonach pro Wohnung eineinhalb Stellplätze errichtet werden müssen – genauso viele, wie im Plan berücksichtigt wurden.

Die Regelung geht den Gemeinderäten aber nicht weit genug. Sie glauben, dass die meisten Wohnungen von zwei Mietern belegt sein werden, die zwei Autos haben. Die Folge: Ein Teil der Autos wird auf der Straße parken und dadurch die ihrer Meinung nach ohnehin schon enge Fahrbahn blockieren.

Die Lösung soll nun ein Gespräch mit den Bauherren bringen. Bürgermeister Wigbert Kramer soll die Bedenken schildern und erreichen, dass mehr Parkplätze eingeplant werden. Unabhängig davon wird die Verwaltung eine Stellplatzverordnung erarbeiten. Ob diese dann allerdings umgesetzt wird, ist noch nicht klar. (clst)

Themen folgen