vor 21 Min.

Zweijähriger büchst mit dem Laufrad aus

Ein Zweijähriger ist in Gaimersheim seiner Oma auf dem Laufrad ausgebüchst.

Ein Zweijähriger war am Sonntagmorgen ganz allein auf seinem Laufrad unterwegs. Da er seinen Namen nicht sagen wollte, machten sich Polizisten auf die Suche nach den Eltern.

Ganz allein war ein Zweijähriger am Sonntagfrüh gegen 8.40 Uhr auf der Kreisstraße EI 21 unterwegs. Mit seinem Laufrad fuhr er Richtung Lippertshofen.

Weder einem Zeugen noch den Polizisten wollte der Bub seinen Namen verraten

Nachdem er einem Zeugen seinen Namen nicht verraten wollte, verständigte der die Polizei. Doch auch gegenüber den Beamten blieb der Kleine äußerst schweigsam. So packten die Polizisten den Bub samt Laufrad kurzerhand in ihren Streifenwagen und machten sich in den Gaimersheimer Wohngebieten auf die Suche nach den Eltern. Knapp eineinhalb Stunden später trafen die Polizisten schließlich auf die Eltern, die den Zweijährigen bereits verzweifelt gesucht hatten. Wie sich herausstellte, hatte sich der Kleine unbemerkt von der Oma, die auf ihn aufpasste, aus dem Haus geschlichen. (nr)

