Zwölf Jugendliche ohne Maske: Polizei löst Treffen in Neuburg auf

In Neuburg treffen sich zwölf Jugendliche ohne Maske und Abstand. Die Polizei löst das Treffen auf. Nun erwarten die Beteiligten Anzeigen.

Ein Treffen von insgesamt zwölf Jugendlichen wurde am Mittwochnachmittag am Seter Platz in Neuburg aufgelöst. Dies teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Neuburg: Zwölf Jugendliche treffen sich ohne Maske

Die Jugendlichen, die allesamt aus unterschiedlichen Hausständen stammen, trugen nach Angaben der Polizei bei ihrer Zusammenkunft weder einen Mund-Nasen-Schutz, noch wurde der erforderliche Abstand eingehalten. Sämtliche Anwesenden erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (nr)

