Auto und Böschung an der A9 bei Hepberg gehen in Flammen auf

Das Auto eines 29-Jährigen fing auf der A9 bei Hepberg an zu brennen. Das Feuer griff auf auf die Böschung über. Insgesamt brannten 200 Quadratmeter Fläche.

Ein 29-jähriger Österreicher fuhr am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem Auto auf der A9 Richtung Nürnberg. Als er bemerkte, dass sein Fahrzeug plötzlich einen Leistungsverlust hatte, fuhr er etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Lenting auf den Standstreifen und hielt dort an. Wie die Polizei berichtet, fing das Auto im Motorraum an zu rauchen und anschließend zu brennen.

A9 bei Hepberg: Autobahn musste zeitweise gesperrt werden

Das Feuer griff auf den angrenzenden Grünstreifen über. Das Fahrzeug brannte im Motorraum völlig aus und die Böschung brannte auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hepberg löschte die Brände und unterstützte bei der Absicherung, da die Autobahn in Richtung Nürnberg für die Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. (AZ)