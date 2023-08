Hirsch bei Rennertshofen gerissen: War es wieder ein Wolf?

Auf der Wiese eines Wildgeheges nahe Rennertshofen wird ein totes Rottier gefunden. Die Bissspuren könnten von einem Wolf stammen.

Ein erneuter Nutztierriss wird aus dem Rennertshofener Weiler Altstetten gemeldet. Während Schafe und Damwild der drei zuletzt gemeldeten Vorfälle sich nur an der Landkreisgrenze abspielten, ist diesmal der Norden direkt betroffen.

Am Freitagvormittag war von einem Nachbarn ein Rottier (weiblicher Hirsch) auf der Wiese eines Wildgeheges, das direkt an Altstetten angrenzt, liegend gesichtet worden. Da die Meldung an das LfU (Landesamt für Umwelt) erst relativ spät erfolgte, war Karl-Heinz Fink vom Netzwerk Große Beutegreifer erst am späten Nachmittag vor Ort, um DNA-Proben zu nehmen. Dem ersten Anschein nach könnte es sich vom Rissbild her um einen Wolfsriss handeln.

Rottier bei auf einer Wiese bei Altstetten nahe Rennertshofen gerissen

Allerdings passt der mit drei Zentimetern relativ geringe Abstand der Löcher an der Kehle nicht unbedingt zu einem Wolf, zumindest nicht zu einem ausgewachsenen Tier. „Das ist eine etwas undurchsichtige Situation“, meint Fink, der hofft, trotz erschwerter Bedingungen an dem stundenlang in der Sonne gelegenen, bereits eingetrockneten Kadaver verwertbare Spuren erwischt zu haben.

Gewissheit würde nur ein positiver Befund bringen. Dass das Rottier schon stark angefressen war, muss nicht unbedingt auf das Wolfsrudel hindeuten, es könnten auch Füchse und andere Aasfresser gewesen sein.

