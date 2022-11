"Bauer sucht Frau": Peter Ziegler hat eine neue Freundin

Plus Nach der Trennung von Kerstin Scholz, die der Neuburger Landwirt 2021 bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hat, hat Peter Ziegler eine neue Beziehung.

Peter Ziegler hat eine neue Freundin. „Es ist noch ganz frisch“, verrät der Neuburger, der im vergangenen Jahr bei „Bauer sucht Frau“ mitgemacht hat, sich dort in Kerstin Scholz verliebte und anschließend wieder trennte.