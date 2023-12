Seit 20 Jahren wird in Bergen im Advent gesungen

Am dritten Adventssonntag wird im Baringer Münster musiziert. Was für die Besucher beim Konzert geboten ist.

Wunderbare Akustik, prächtige Ausgestattung – also auch was fürs Auge – und einen präsentablen Altarraum, der geradezu einlädt, dort zu musizieren, bietet das Baringer Münster. Das wusste vor zwanzig Jahren Karl Speth schon zu nützen und initiierte in der „staaden“ Dezemberzeit ein Adventssingen. Eine übervolle Kirche gab ihm 2003 recht. Anfangs wechselten sich Marien- und Adventsingen im Zweijahresrhythmus dann ab, bis beide eine feste Einrichtung wurden.

Heuer ist es am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr wieder soweit. Diverse Gruppen aus der näheren und weiteren Umgebung haben sich angesagt, um Instrumente oder Stimmen erklingen zu lassen und den Zuhörern Entspannung und Genuss in der Adventszeit zu bieten.

Altbewährte, aber auch neue Gesichter werden da zu sehen sein. Der Bocksberger Männerviergesang beispielsweise kommt aus der Nähe von Wertingen. Baring mit seinem traumhaften Münster entdeckten die Musiker im Sommer 2022 bei einem Radelausflug und es gelang ihnen, Kontakte zu knüpfen, um hier auftreten zu dürfen. Der Lipperts-hofener Frauenvierer`gsang, das Solnhofener Saitenmusiksextett, sowie die „einheimische“ Baringer Blaskapelle sind aus dem Adventssingen schon nicht mehr wegzudenken. Und auch die Jugend traut sich, da einzusteigen und mitzuhalten. Die vierzehnjährige Amelie Gensberger gab im Mai 2023 beim Mariensingen schon ihr Debüt mit der Harfe. Diesmal ist auch ihre elfjährige Cousine Anna Rein mit demselben Instrument dabei, die Begabung liegt scheinbar in der Familie.

Am 17. Dezember ist wieder Baringer Adventssingen

Die Baringer Blaskapelle rahmt das Konzert ein mit „Zünd a Liachterl o“ und „Macht hoch die Tür“ und zeigt auch zwischendurch mit den Gruppierungen „Klarinetten“ und „Flügelhörnern“ ihr Können. Der Bocksberger Männerviergsang hat bekanntes Liedgut wie „Jetzt fangen wir zu singen an“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ im Programm. Mit „Gegrüßet seist du Maria“ oder „Brennt a Liacht drin im Stall“ erzählt der Lippertshofener Frauenvierer`gsang vom bevorstehenden Weihnachtsfest. „Raureif“ und „Im Wald is so staad“, damit zaubert das Solnhofener Saitenmusiksextett Winterstimmung in die Kirche. Die Harfentitel „Alles ist gut so wie es ist“ (Gensberger) und „Morgengruß“ (Rein) passen perfekt ins anspruchsvolle Programm, das neben den verbindenden Worten von Prälat Franz Kaspar sicher noch manches zu Herzen gehendes Musikstück auf Lager hat. Im „Andachtsjodler“, bei dem verschiedene Gruppierungen je eine Strophe gestalten werden, vereinen sich die Mitwirkenden.

Info: Der Eintritt ist wie immer frei. Spenden werden aber gerne gesehen und kommen der Münsterkirche zugute.

