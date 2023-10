2000 Euro Schaden: Holzzaun in Bergheim angefahren

Ein Zaun wird in Bergheim von einem Unbekannten angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag, 13. Oktober, auf Samstag, 14. Oktober ist in Bergheim in der Frühlingstraße ein Holzzaun umgefahren worden. Das teilte die Polizei mit.

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist gegen den Zaun gefahren, wodurch dieser aus dem Fundament gerissen und zur Seite geschoben wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)