Bergheim

Einbruch in Bergheimer Grundschule

Ein unbekannter Täter ist in eine Garage der Grundschule Bergheim eingebrochen, er hat Gartenmöbel gestohlen.

In Bergheim wurde in eine Doppelgarage an der Grundschule eingebrochen, die Polizei sucht nach Zeugen.

