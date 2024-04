Bergheim

12:00 Uhr

Kein örtlicher Musikverein mehr: In Bergheim klafft eine musikalische Lücke

Der Bergheimer Musikverein, hier ein Auftritt beim Blasmusik-Festival am Haus im Moos vor einigen Jahren, hat sich mittlerweile aufgelöst.

Plus Nach der Auflösung des örtlichen Musikvereins muss Bergheim auf die gewohnte "Musi" verzichten. Das Vereinsvermögen soll den Kindern vor Ort zugutekommen.

Von Andreas Zidar

13 Vereine existieren aktuell in Bergheim - für die Gemeindegröße von rund 2000 Einwohnern eine passable Zahl. Doch ein traditionsreicher Bereich der Vereinsaktivitäten fehlt mittlerweile: die Musik. Nach der Auflösung des Musikvereins im vergangenen Jahr klafft in Bergheim in diesem Bereich eine Lücke. Wie ist es dazu gekommen?

Dass die Gemeinde auf einen örtlichen Musikverein verzichten muss, sei "ungewohnt", sagt Bürgermeister Tobias Gensberger. "Da fehlt ganz klar etwas, das ist schade", bedauert er das Aus der Gruppe nach fast vier Jahrzehnten. Bei offiziellen Terminen der Gemeinde, zu denen früher der örtliche Verein spielte, sorgen als Ersatz nun die "Feichtlerberger Musikanten" aus Unterstall für die Umrahmung. Diese seien jedoch nicht als Verein, sondern privat organisiert, berichtet Gensberger. Pläne, wonach sich Musikerinnen und Musiker aus Bergheim möglicherweise zu einem neuen Verbund zusammenschließen möchten, seien dem Gemeindechef nicht bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen