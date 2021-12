Schule und Kindergarten in Bergheim bekommen Luftfilter

Plus Der Gemeinderat spricht sich knapp für eine breite Ausstattung mit Luftreinigungsgeräten aus.

Unterricht mit Winterjacke, Mütze und Bettdecke – das ist für Steffi Sauerlacher mittlerweile Alltag. Um sich und ihre Schülerinnen und Schüler vor infektiösen Aerosolen zu schützen, muss sie das Klassenzimmer jede Viertelstunde für fünf Minuten bei offenen Fenstern und Türen stoßlüften. „Es bläst Schüler, Lehrer und Arbeitsblätter davon. Letzte Woche hat es sogar reingeschneit“, berichtete die Lehrerin, die auch im Bergheimer Gemeinderat sitzt.