Das Geheimnis ihrer Fitness ist ein Gemüsegarten für die Großfamilie

Stolze 90 Jahre ist Erna Zollei aus Bertoldsheim geworden und noch immer gut unterwegs. Das verdankt sie ihrem Gemüsegarten. Ihr Tag folgt einem klaren Rythmus.

Morgens um halb sieben steht sie auf und rollt mit ihrem elektrischen Dreirad erst einmal zum Bäcker. Und nach der Lektüre der Zeitung geht’s dann auch schon in den Garten. Denn das ist ihr Lebenselixier. Damit erklärt Erna Zollei auch ihre Fitness. Die Bertoldsheimerin feierte am Freitag ihren 90. Geburtstag. Und der Motorrasenmäher ist für sie noch immer kein Problem. Wenn er nicht anspringt, weiß sie sich zu helfen. „Ich muss ihn nur eine Weile in die Sonne stellen, dann springt er leichter an.“

Stolze 90 Jahre ist sie alt und – ja man kann es wirklich so sagen – immer noch topfit ist sie. Und das führt Erna Zollei auf ihre Aktivität im Garten zurück. Sie brauche aber auch einen großen Gemüsegarten, schmunzelt die Jubilarin, bei vier Kindern, vier Enkeln und drei Urenkeln. Die große Familie will schließlich versorgt sein.

Ein großer Gemüsegarten hält Erna Zollei fit und ernährt die Großfamilie

Wenn sie nicht in den Gemüsebeeten gartelt, besucht sie gerne Bekannte, die nicht mehr so mobil sind wie sie. Und auch einen Plausch mit ihren Nachbarn liebt die geborene Bertolsheimerin, die durch die Hochzeit mit Franz Zollei zuerst nach Emskeim, dann nach Augsburg und schließlich wieder zurück nach Emskeim kam. Als dann die früheren Seewiesen westlich von Bertoldsheim trockengelegt und zum Baugebiet wurden, bauten sich die beiden 1965 dort ein Haus, in dem Erna Zollei noch heute wohnt.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof mit sechs Geschwistern durchlief sie die Bertoldsheimer Schule, in der sich in einer Klasse vier Jahrgänge befanden. „Als Kinder haben wir Holz und Wasser ins Haus gebracht, denn Wasserleitungen hatten wir damals noch nicht im Haus.“

Wenn ihre Lieblingssendung "Sturm der Liebe" läuft, darf niemand stören

So wie der Garten morgens und abends eine feste Größe im Tagesablauf von Erne Zollei ist, so gehört von 15 bis 16 Uhr auch die Sendung „Sturm der Liebe“ dazu. „Zu der Zeit stört mich besser niemand“, lacht die Seniorin verschmitzt und meint dann: „Ich geh immer um halb neun ins Bett, denn abends kommt nix G'scheits.“ Dass sie sich immer noch zu helfen weiß, hat sie im vergangenen Jahr bewiesen. Der Akku ihres dreirädrigen Roller war leer. Sie schob das Gefährt kurzerhand zum Bertoldsheimer Seniorenheim. Dann hat sie zu Hause ihr Ladegerät geholt, das Gefährt geladen und ist nach Hause gerollt „Ich habe laden dürfen und musste noch nicht mal etwas bezahlen“, freute sich Erna Zollei über die Gastfreundschaft.

Gefeiert wurde am Sonntag mit der ganzen großen Familie. Freunde und Nachbarn hatten ja schon am Freitag bei der rüstigen Jubilarin vorbeigeschaut