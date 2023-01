Bertoldsheim

Ganz großes Faschingskino in Bertoldsheim: Das war der Krönungsball

Plus Die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim zeigt auf dem Krönungsball ein fulminantes Programm und präsentiert das Heimatdorf einmal mehr als Hochburg des Faschings.

„Ich freue mich riesig, dass ich nach zwei Pandemiejahren die 'Schlüsselgewalt' wieder bis Aschermittwoch abgeben kann“, meinte der gut gelaunte Rennertshofener Bürgermeister Georg Hirschbeck. In Sachen „Schlüsselzuweisungen“ seien es die kommunalen oder die närrischen, ist der Rathauschef Experte. Beim Rennertshofener Krönungsball durfte er sogar zwei an die Tollitäten übergeben, obwohl die Rathaustür inzwischen nur noch von einem Chip geöffnet werden kann. Der Türöffner zum Bertoldsheimer Schloss dagegen ist noch traditionell und seit Samstag symbolisch in Händen von Prinzessin Isabel I. In seiner Laudatio lobte Georg Hirschbeck vor allem das „Wir-Gefühl“ in der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim, die die zweijährige Durststrecke mit kreativen Ideen und alternativen Programmen bewältigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

