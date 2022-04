Am Sportsee 5 in Burgheim wird die Durchfahrt gesperrt

Ein Teil des Feldwegs ist künftig für Traktoren und Wohnmobile tabu. Der Weg, der zum Urdonautalsteig führt, soll vorrangig Wanderern und Radfahrern dienen.

Wohnmobile, Lastwagen und auch landwirtschaftliche Fahrzeuge können künftig am Wanderweg, der am Sportsee 5 in Burgheim entlangführt, nicht mehr fahren bzw. parken. Die Gemeinde hat beschlossen, den Weg auf einer Länge von rund 400 Meter für große Gefährte zu sperren und im Anschluss daran überhaupt keine Fahrzeuge mehr zuzulassen. Die Sperre erfolgt über Poller und eine Schranke mit Höhenbegrenzung und betrifft insgesamt einen Bereich von 600 Metern.

Grund ist, dass die kurvenreiche Strecke, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird, wegen der Bäume und Sträucher recht unübersichtlich ist. Der geschotterte Feldweg ist ein ausgewiesener Wanderweg, der zum Urdonautalsteig führt. Damit Wanderer und Spaziergänger dort nun sicher unterwegs sind, hat sich der Gemeinderat entschieden, einen Teilabschnitt für den Verkehr zu sperren. In den vergangenen Jahren wurden dort auch immer wieder Wohnmobile abgestellt, Beschwerden gab es auch bezüglich Quadfahrer.

Dem wird jetzt aber ein Ende gesetzt. Der Weg dient vorrangig dem Naturgenuss und der Erholung, war sich der Gemeinderat einig. Außerdem muss die Gemeinde den Weg als Zubringer zum Urdonautalsteig in Schuss halten, um dem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Weniger Verkehr bedeutet nun auch weniger Verschleiß – und damit auch weniger Unterhaltskosten.