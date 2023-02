Kleines Biding wurde zum Mekka der Landjugend

Plus Der Ortlfinger Landjugendball wurde heuer in das 42 Einwohner zählende Biding verlegt. Das Dorf wurde damit zum Epizentrum des Burgheimer Faschings.

"Der Ortlfinger Landjugendball hat sich verkleinert", lautete die Aussage eines Jecken beim traditionellen Maskenball. Die Klarstellung des Faschingsscherzes folgte jedoch prompt: "Aber nur, was den Burgheimer Ortsteil der Austragung angeht." Zum Auftakt der Nach-Corona-Zeit entschlossen sich die Veranstalter, Landjugend und Bettschoner, nach 22 Jahren von der Ortlfinger Lösch-Halle in die Meier-Halle nach Biding umzuziehen. Somit wurde das 42 Einwohner zählende Dorf zum neuen Epizentrum des Burgheimer Faschings.