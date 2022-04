Burgheim

vor 16 Min.

Der Ortlfinger Dorfplatz wird herausgeputzt

Die fleißigen Helferinnen rund um Sandra Dumberger (3. von links) haben die alte Schule aufpoliert. Am 1. Mai feiert die achtjährige Julia Wunderlich (2. von rechts) ihre Kommunion in dem Gemeinschaftshaus.

Plus Ortlfing bekommt eine neue Dorfmitte. Die Umgestaltung nähert sich dem Ende, bald stellt die Feuerwehr dort ihren Maibaum auf.

Von Claudia Stegmann

Der Dorfplatz in Ortlfing nimmt immer mehr Gestalt an. Die Leitungen sind verlegt, die Backsteinmauer steht und die steinerne Wasserrinne ist betoniert. Auch die nagelneue, zig-tausend Euro teure Maibaumhalterung ist montiert. Die Zeiten, in denen der Baumstamm von der Feuerwehr in ein Erdloch gehievt wurde, sind damit vorbei. Am Vorabend des 1. Mai wird er in Betrieb genommen, wenn die Ortlfinger Feuerwehrler den frisch geschlagenen und geschmückten Baum in die Höhe heben. Bis dahin soll der neu gestaltete Dorfplatz dann weitestgehend fertig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen