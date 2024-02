Handwerk trifft auf Klassenzimmer: Eigene Lösungen für den Schulalltag

Ein Projekt an der Mittelschule Burgheim beweist, dass Lernen über Bücher hinausgeht. Achtklässler haben Sichtschutzaufsteller für ihre Mitschüler gefertigt.

Im Technikunterricht der Mittelschule Burgheim haben die Schüler der 8. Klasse in den vergangenen Wochen fleißig an einem besonderen Projekt gearbeitet. Sie haben Sichtschutzaufsteller für ihre jüngeren Mitschüler hergestellt, damit sich die 30 Fünftklässler bei Leistungsnachweisen auch wirklich auf ihre eigenen Aufgaben konzentrieren können. Denn oftmals wurden die Schüler durch umfallende Bücher und Ordner abgelenkt.

Die Idee zu diesem Projekt hatte der neue Klassenlehrer der 5. Klasse, Jannik Berthold. „Da können wir doch selber was machen“, kam er eines Tages ins Lehrerzimmer und fand in dem Techniklehrer einen begeisterten Mitstreiter. Die Achtklässler waren sofort begeistert und haben sich mit Engagement und Kreativität an die Arbeit gemacht.

Schüler der Mittelschule Burgheim kreieren Sichtschutzaufsteller für Klassenkameraden

Unter der Anleitung von Ingo Wunderlich recherchierten die Schüler zunächst nach verschiedenen Modellen im Internet. Nachdem jede Arbeitsgruppe ihren „Lösungsvorschlag“ präsentierte, entschieden sich die Schüler für einen Entwurf, den sie im Technikunterricht auch umsetzen konnten. So wurden aus alubeschichtetem Kunststoff die Einzelteile per Hand gefertigt. „Wir ham alle Ecken sauber abgeschliffen, des war ziemlich viel Arbeit“, erzählte ein Schüler bei der Übergabe.

Die fertigen Sichtschutzaufsteller wurden nun an die Fünftklässler übergeben, die sich dafür bedankten. „Endlich Trennwände, die nicht mehr umfallen“, meinte ein Schüler, andere kommentierten nach den ersten erbrachten Leistungsnachweisen: „Ich kann mich jetzt viel besser konzentrieren“ und „Endlich mal ohne die nervigen Bücher“.

Lob von Lehrern: Burgheimer Schülerprojekt unterstreicht handwerkliches Talent

Auch die Lehrer waren beeindruckt von dem handwerklichen Geschick der Schüler. "Das Endprodukt ist wirklich klasse geworden und zeigt das Potenzial unserer Schülerinnen und Schüler. Wir sollten ihr Talent so oft es geht fördern und durch projektorientiertes Arbeiten nachhaltige Produkte für die Schule entwickeln und produzieren", war etwa die Meinung von Jannik Berthold.

Die Aktion der Achtklässler zeigt, dass Schüler nicht nur voneinander lernen, sondern auch füreinander da sind. Der projektorientierte Unterricht an der Mittelschule bietet dazu den passenden Rahmen. „Hier öffnet sich eine Tür für Situationen mit reellem Bezug zur Arbeitswelt. Es freut mich, wenn Schüler motiviert an einer Werkarbeit aus ihrem direkten Umfeld arbeiten“, so Fachlehrer Wunderlich. (AZ)