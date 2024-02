Landjugendball in Biding: Mit den Aufbauarbeiten auf der Zielgeraden

Am Rußigen Freitag tobt der Fasching wieder im kleinen Biding. Wie das Motto dieses Jahr lautet und wer umsonst in die Halle darf.

Weihnachten liegt bereits sechs Wochen zurück und doch liegen frisch geschnittene „Christbäume“ in der Bidinger Meier-Halle. „Wir halten keine Weihnachtsfeier ab, sondern unseren Landjugendball“, sagt Michael Golling mit lächelnder Miene. Er ist nach eigenem Bekunden der „Capo Aufbau und Personalplanung“, damit aus der landwirtschaftlichen Halle bis zum Rußigen Freitag am 9. Februar ein Faschingstempel wird. „Inzwischen schaffen wir das in zwei Tagen, die Hälfte der Zeit als vorher“, erklärt Michael Golling nicht ohne Stolz.

Die einzelnen Bauelemente sind nummeriert und benannt, sodass rund 40 Leute in zwei Tagen den Aufbau mustergültig schaffen. Die Burgheimer Ortsteile sind Aushängeschilder für Zusammenarbeit und Harmonie im dörflichen Leben. Das Feuerwehrfest im vergangenen Jahr war der schlagende Beweis dafür und leitete auch einen Generationswechsel ein. Michael Golling und seine Mitstreiter sind größtenteils junge Burschen, handwerklich kompetent und hoch motiviert. Mit dem zweieinhalbjährigen Theo ziehen sie sogar die überübernächste Generation in ihren Bann, wenn der Knirps mit dem Akkuschrauber loslegt. „Wir sind mit allen Gewerken personell vertreten, kurzfristig nötige Schreinerarbeiten können wir nebenan bei Ernst Raudensky erledigen“, freut sich Michael Golling.

Bis der zweieinhalbjährige Theo den Bidinger Landjugendball rockt, dauert er noch etwas. Am Aufbau beteiligt er sich jetzt schon. Foto: Peter Maier

Wichtig ist für den „Capo“, dass der Transport des Inventars aus Illdorf und der Aufbau in Biding unfallfrei verlaufen. Diese Bedenken haben die Kinder und Jugendlichen in der „Alten Schule“ nicht. Sie malen die Plakate für die Deko zum Motto des Landjugendballs „Märchenwald“ - deshalb auch die Christbäume. Dazu haben sie noch ein Gewinnspiel auf Instagram gestellt, bei dem man Eintrittskarten gewinnen kann.

Der Eintritt für den Landjugendball in Biding kostet zehn Euro

Grundsätzlich kosten die Eintrittskarten zehn Euro. Wer allerdings vor 21 Uhr in Biding in die Meier-Halle kommt, ein Mottokostüm trägt oder einen Landjugendausweis vorweisen kann, bezahlt nur sieben Euro. Wenn ganz junge Ballgäste (16) mit Aufsichtsperson und Aufsichtsformular kommen, entfällt für sie die Sperrstunde. Premiere hat beim Landjugendball die Band „Jolly Sound“ aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries. Die Bewirtung liegt einmal mehr in den bewährten Händen von Thomas Felbermeier und seinem Team. Einlass in die Bidinger Meier-Halle ist am Rußigen Freitag um 19 Uhr.

„Märchenwald“ lautet das Motto zum diesjährigen Landjugendball. Die entsprechende Deko wird hier in der „Alten Schule“ gemalt. Foto: Peter Maier