Nachverdichtung: In einem Burgheimer Baugebiet soll aufgestockt werden

In Burgheim wird ein Bebauungsplan aktualisiert und Häuser sollen dort aufgestockt werden dürfen. Die Sorge um den Schattenwurf ist aber unbegründet.

Im ältesten Baugebiet in der Kindergarten-Siedlung in Burgheim soll der Bebauungsplan aktualisiert werden. Demnach sollen im Bereich Finken-, Lerchen- und Rotkehlchenstraße künftig auch Häuser mit zwei Vollgeschossen erlaubt werden. Bislang gibt der Bebauungsplan aus dem Jahr 1978 diese Möglichkeit nicht her.

Es ist nicht der erste Vorstoß in diese Richtung. Schon einmal wollte der Gemeinderat den Bebauungsplan dahingehend ändern, dass nicht nur ein Vollgeschoss, sondern auch zwei möglich sein sollen. Nachdem sich jedoch einzelne Anwohner dagegen gewehrt hatten, ließen die Ratsmitglieder ihr Vorhaben wieder fallen.

Burgheim: Bebauungsplan in der Kindergarten-Siedlung wird aktualisiert

Jetzt gibt es einen zweiten Anlauf – auch wenn bei manchen Bewohnerinnen und Bewohnern die Bedenken bezüglich einer möglichen Verschattung damals wie heute dieselben sind. Doch in der Gemeinderatssitzung am Dienstag betonte Bürgermeister Michael Böhm, dass sich höhere Häuser nicht negativ auf die Beschattung der Nachbarn auswirken. „Die Simulation diesbezüglich war unkritisch.“ Das liegt auch daran, dass neben Satteldächern künftig auch flachere Walmdächer zulässig sein sollen. Die Höhe der zweigeschossigen Gebäude würde sich dadurch nur unwesentlich erhöhen, hieß es in der Sitzung.

Grund für die Bebauungsplanänderung ist der Wunsch nach einer Nachverdichtung – und zwar nicht in die Fläche, sondern in die Höhe, was deutlich nachhaltiger ist. Denn eine großzügige Bebauung im Sinne eines hohen Flächenverbrauchs entspricht nicht mehr den heutigen Planungszielen. Stattdessen sollen Wohnfläche und Versiegelung in einem ökologisch vertretbaren Verhältnis stehen, lautet die Argumentation der Verwaltung.

Häuser in der Kindergartensiedlung in Burgheim sollen aufgestockt werden

Neben der Anzahl der zulässigen Geschosse sollen in dem Bebauungsplan auch andere überholte Vorgaben geändert werden. So waren anno 1978 nur Holzzäune in dem Wohngebiet zulässig gewesen. Mittlerweile wurden die Holzlatten längst von Metallstäben abgelöst. Mit der neuen Festsetzung im Bebauungsplan soll auch in diesem Punkt dem Zeitgeist Rechnung getragen werden.

Der Gemeinderat stimmte der Änderung des Bebauungsplans grundsätzlich zu. Bis zur endgültigen Umsetzung dauert es jedoch noch. Im Rahmen des Verfahrens haben Anwohner noch Gelegenheit, sich zu dem Vorhaben zu äußern.