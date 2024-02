Überraschende Wende bei der Neuwahl des Sportanglervereins Burgheim

Ein unerwartetes Führungsduo rettet den Verein vor der Auflösung. Die beiden neu gewählten Vorsitzenden haben ihre Ambitionen erst während der Wahl bekannt gegeben.

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!“ So könnte man die Neuwahlen des Sportanglervereins Burgheim zusammenfassen. Auf der Vorschlagsliste fehlten Namen für den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Anglerchef Christian Kammer und sein Vize Josef Eder kandidierten nicht mehr und versuchten im Vorfeld der Mitgliederversammlung vergeblich, Nachfolger zu finden. „Plan B“ war, den Verein noch ein Jahr kommissarisch zu führen und dann aufzulösen, sollte sich kein Führungsduo finden. Doch diese Hängepartie findet nun nicht mehr statt.

Zunächst aber berichtete Vorsitzender Christian Kammer den 78 anwesenden Petrijüngern von Königsfischen, Jugendfischen Marktfestauftritt mit Steckerlfischangebot und hoher Nachfrage nach Tageskarten. Darauf habe man mit dem Neubesatz an Fischen reagiert. Gegenüber dem Vorjahr setzten Burgheims Sportangler sieben Tonnen und damit eine mehr als 2022 ein. Danach tummelten sich 850 Kilogramm Salmoniden (Regenbogen- und Bachforellen sowie Saiblinge), 820 Kilogramm Raubfische (Hecht und Zander), 1700 Friedfische (Karpfen, Brachsen, Schleien) sowie gut 3600 Kilogramm Futterfische in den Gewässern von Burgheims Sportanglern. Um Gewässer, Geräte und Immobilien in Schuss zu halten, leisteten die Petrijünger bei 18 Arbeitseinsätzen über 1000 Stunden, berichtete Einsatzleiter Paul Templer. „Trotzdem könnte die Beteiligung besser sein“, ergänzte Paul Templer seinen Bericht.

Burgheims Angler bemängeln mangelnde Teilnahme an Jugendveranstaltungen

Detailliert informierte Schriftführerin Franziska Karmann über das angelaufene Vereinsjahr. Der Verein zählt aktuell 513 Mitglieder, darunter 27 Jugendliche. 16 Petrijünger wurden neu aufgenommen, 17 abgelehnt. Rechtsstreitigkeiten gab es mit vier Mitgliedern, zwei erhielten eine Verwarnung, ein Angler wurde ausgeschlossen. Franziska Karmann bedauerte, dass Jugendveranstaltungen nur auf geringe Resonanz stießen und Fischereischeine gefälscht wurden.

Schließlich übernahm Wahleiter Ralf Schmitt das Kommando. Nachdem auf der Vorschlagsliste ganz oben zwei Namen fehlten, begann er „ganz unten“ bei den Geräte- und Liegenschaftswarten. Alle Vorschläge bis „hinauf“ zum Schriftführer akzeptierten die Mitglieder einstimmig. Auf die Frage, ob es für den Vorsitzenden und den Stellvertreter Vorschläge gibt, meldete sich Anton Pototzki und gab seine Kandidatur für den Vorsitz bekannt. Um den „Vize“ bewarb sich Benjamin Karmann, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Bei Anton Pototzki enthielten sich sechs Mitglieder.

Neuaufstellung beim Sportanglerverein Burgheim: Anton Pototzki übernimmt Vorsitz

Der neue Mann an der Vereinsspitze ist kein unbeschriebenes Blatt. In knapp 20 Jahren bekleidete er vom Jugendleiter bis zum stellvertretenden Vorsitzenden mehrere Posten. „Ich besitze einen Elektrofischerschein, eine Ausbilderlizenz zur Fischerprüfung und bin Fischereiaufseher“, unterstrich Pototzki seine Kompetenz im Fischereiwesen. Er ist bereits seit 1970 Mitglied im Verein und möchte die Vereinsaktivitäten wieder „in alte Bahnen lenken“. Seine Kandidatur habe er erst einen Tag vor der Mitgliederversammlung entschieden. Sein Stellvertreter Benjamin Karmann entschloss sich erst während der Versammlung.

Die etwas überraschte „alte Führung“ wünschte den „Neuen“ viel Erfolg bei der Bewältigung der umfangreichen Aufgaben. Abschließend gab es noch ein starkes Statement des langjährigen Kassiers Hans Heider für Anton Pototzki: „Er wird von mir und von einigen mehr alle Unterstützung bekommen, die er braucht und die wir bringen können!“

Der neue Vorstand