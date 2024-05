Unterstützung aus der Slowakei: Pfarrer Miroslav Házy kommt nach Buxheim

Miroslav Házy wird priesterlicher Mitarbeiter in Buxheim, Eitensheim und Gaimersheim. Er unterstützt damit Pfarrer Simon Heindl.

Miroslav Házy, Priester der griechisch-katholischen Kirche in der Slowakei, wird mit Zustimmung seines Heimatbischofs priesterlicher Mitarbeiter im Pfarrverband Buxheim-Eitensheim und der Pfarrei Gaimersheim. Das teilt die Diözese Eichstätt mit. Der Pfarrer von Buxheim und Eitensheim, Simon Heindl, wird zum 1. August auch Pfarrer von Gaimersheim. Házy unterstützt deshalb die Seelsorge in den drei Pfarreien ab 1. September mit zunächst einer halben Stelle. Er wird außerdem sein Promotionsstudium am Lehrstuhl für Theologie des Christlichen Ostens an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt fortsetzen.

Miroslav Házy wird im Pfarrhaus von Buxheim wohnen

Nach Abschluss seines Magisterstudiums in Eichstätt wurde Házy im Jahr 2020 in der Kathedrale seiner Heimatstadt Košice (Slowakei) zum Priester der griechisch-katholischen Kirche geweiht. Er wird im Pfarrhaus von Buxheim wohnen. Házy wird weiterhin ehrenamtlich die griechisch-katholischen Christen aus der Slowakei, die im Umkreis von Eichstätt leben, seelsorglich begleiten und mit ihnen von Zeit zu Zeit die Göttliche Liturgie, also die Heilige Messe im byzantinischen Ritus, feiern. Die Slowakische griechisch-katholische Kirche steht in voller sakramentaler Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche. (AZ)