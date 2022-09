Ehekirchener Ortsdurchfahrt gesperrt: "Zeitpunkt ist einfach ungünstig"

Plus Bis voraussichtlich Mitte Oktober ist die Staatsstraße für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund sind Arbeiten für das neue Baugebiet „Am Hohen Weg“. Wie die Umleitungen verlaufen und warum nur eine Vollsperrung möglich ist.

Für zahlreiche Pendler, Anwohner und Gewerbetreibende dürften die kommenden Wochen zur Geduldsprobe werden: Die Staatsstraße 2035, die Neuburger Straße, die durch die Gemeinde Ehekirchen führt, ist bis voraussichtlich 14. Oktober und damit für mindestens sechs Wochen für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür ist der notwendige Bau einer Linksabbiegespur sowie der Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen für das neue Baugebiet „Am Hohen Weg“. Seit Montagnachmittag ist die Straße dicht – und für so manchen könnte der Zeitpunkt der Sperrung nicht ungünstiger sein.