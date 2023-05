Mesner Michael Gerbl aus Haselbach feiert seinen 85. Geburtstag

Der Mesner Michael Gerbl aus dem Ehekirchener Ortsteil Haselbach wird 85 Jahre alt. Der Witwer hat aus dem Gemüsebeet einen Kartoffelacker gemacht – zur Freude Vieler.

Erst im vergangenen Jahr feierte Michael Gerbl aus Haselbach sein 50. Mesner-Jubiläum. Am 31. Mai steht eine weitere besondere Feier auf dem Programm, und zwar sein 85. Geburtstag.

Der in Haselbach geborene Michael Gerbl besuchte in Haselbach und Weidorf die Schule. "Nach dem Besuch der Messe um 7 Uhr in Haselbach ging es zu Fuß und bei jedem Wetter in die Schule nach Weidorf. Damals waren alle Klassen in einem Zimmer, von der ersten bis zur achten", erinnert sich Michael Gerbl, der auch Ministrant war "da kamen manchmal schon 50 bis 60 Kinder zusammen."

Auf dem Zimmerschneider-Anwesen, dem landwirtschaftlichen Hof der Eltern, wuchs Michael Gerbl zusammen mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Nachdem der Hof nicht besonders groß war, verdiente sich Michael Gerbl bereits mit 14 Jahren bei anderen Bauern als Knecht seinen Unterhalt.

Michael Gerbl aus Haselbach lädt jedes Jahr zum Kartoffelfest ein

Seine Frau Rosa, die aus Hollenbach stammte, lernt er 1958 beim Tanzen kennen. Sie heiraten 1961, das Paar bekommt zwei Kinder – Annemarie und Michael, die heute in Pfofeld und Burgheim leben – und vier Enkelkinder. Als seine Frau vor einigen Jahren stirbt, wird Michael Gerbl Hausmann. Er kümmert sich bis heute allein um Haus und Garten – und aus dem Gemüsebeet ist ein kleiner Kartoffelacker geworden. Wenn die Frühkartoffeln Ende Juni reif sind, lädt er seit nunmehr zehn Jahren Freunde und Bekannte zum "Kartoffelfest" ein, um die leckeren Knollen zusammen mit einem Geräucherten zu genießen.

Nach wie vor ist Michael Gerbl der Haselbacher Mesner und kümmert sich um die Kirche und den Friedhof. Sein Tag beginnt um 6 Uhr mit der Lektüre der Neuburger Rundschau. Gerne fährt er tagsüber ins Holz und am Freitagabend zum Stammtisch ins Schützenheim.

Seinen runden Geburtstag feiert der rüstige Jubilar zu Hause mit seinen Kindern, Enkeln, Freunden, Bekannten und Nachbarn, "die alle sehr hilfsbereit sind und sich um mich kümmern". Auch Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch, Gemeinderat Josef Herrmann und die beiden katholischen Kirchenvertreter Pater Vinson Nirappel und Kaplan John Mulakkal haben sich angekündigt, um im Namen der Gemeinde Ehekirchen zu gratulieren.