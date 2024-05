Ehekirchen

06:00 Uhr

Open-Air-Premiere in Ehekirchen: BurschenBeats lockt mit Top-DJs

In Ehekirchen findet erstmals ein Open-Air-Festival statt.

In Ehekirchen findet am Samstag, 8. Juni, die erste Ausgabe der Open-Air-Festivalparty "BurschenBeats" statt. Was die Gäste erwartet.

Der Burschenverein Ehekirchen veranstaltet am Samstag, 8. Juni, die erste Ausgabe der Open-Air-Festivalparty „BurschenBeats“. Die Veranstalter hoffen auf ein gelungenes Debüt und wollen das Event beim Publikum etablieren. „Unsere Motivation war es, den jungen Menschen im Landkreis und darüber hinaus eine einzigartige Open-Air-Festival-Erfahrung zu bieten“, erklärt David Fischer, Mitglied des Vorstands des Burschenvereins Ehekirchen. Der ortsansässige Landwirt Michael Bürle habe sein Firmengelände zur Verfügung gestellt, wofür Fischer dankbar ist. Die Organisatoren berichten, das Gelände sorgfältig geplant zu haben. Es gibt eine Wein- und Aperol-Bar, eine Bierbar und eine Allround-Bar, dazu werden verschiedene Speisen angeboten. Besondere Bühnengestaltung bei Open Air in Ehekirchen Wie Mathias Berger mitteilt, haben die Veranstalter viel Zeit in die Bühnengestaltung investiert. Von EDM bis hin zu Hardstyle werde es musikalisch alles geben. Höhepunkte des Abends sind nach Angaben der Organisatoren die Auftritte der "internationalen DJ-Größen" Avaion und Teknoclash. Aus der Region treten Gibbs, Jjonaz und DJ Birdzz auf. Bei der Planung wurden Sicherheitskonzepte erarbeitet, ein Onlineshop eingerichtet und Social Media-Aktivitäten koordiniert. 150 Helfer sind in Ehekirchen im Einsatz Zutritt zum Festivalgelände haben Gäste ab 16 Jahren (mit Aufsichtsübertragung). Über 150 Helfer werden im Einsatz sein. Tickets sind im Onlineshop unter https://shop.ticketpay.de/2EY16WKX sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass beginnt um 20 Uhr. (AZ)

Themen folgen