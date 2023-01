Krönungsball: Euphoria Weidorf will einfach nur spielen

Plus Beim Eröffnungsball begeisterten die Aktiven mit einer anspruchsvollen, bunten und verspielten Show. Das Thema der Faschingsgesellschaft heißt in diesem Jahr "Let's play".

Endlich! Nach drei Jahren Pause und nun unter neuer Führung eröffnete der Weidorfer Faschingsclub „Euphoria“ im Reichersteiner Landgasthof Brummer die fünfte Jahreszeit. „Let's play“ – lasst die Spiele beginnen – heißt das Motto der diesjährigen Faschingssaison. Die faschingserfahrenen Weidorfer begeisterten ihr Publikum wieder einmal mit einer anspruchsvollen, bunten und „verspielten“ Vorstellung.