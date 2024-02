86-Jährige stiehlt Lebensmittel aus einem Supermarkt

Eine Senioren wurde dabei erwischt, wie sie in einem Supermarkt in Eichstätt Lebensmittel im Wert von zehn Euro stehlen wollte. Eine Verkäuferin hat die Tat beobachtet.

Mehrere Lebensmittel hat Mittwochvormittag eine 86-jährige aus dem südlichen Landkreis in einem Supermarkt in der Weißenburger Straße gestohlen. Das berichtet die Polizei. Gegen 10.30 Uhr bezahlte die Frau lediglich einen Teil ihres Einkaufs an der Kasse, weitere Nahrungsmittel wollte sie durch den Kassenbereich schmuggeln. Der Diebstahl wurde jedoch von einer Verkäuferin bemerkt.

Nachdem die 86-jährige auf den Diebstahl angesprochen wurde, nahm sie noch weitere Lebensmittel aus ihrer Jacke und versuchte, diese heimlich in einem Regal abzulegen. Die Nahrungsmittel hatten einen Wert von zehn Euro. (AZ)