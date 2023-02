Benedikt Rodler übernimmt den Bereich Seelsorge im Bistum Eichstätt

Im Bistum Eichstätt gibt es eine neue Abteilung, die sich vorwiegend um die Seelsorge kümmern soll. Ihr kommissarischer Leiter ist Benedikt Rodler.

Ab dem 1. März wird Benedikt Rodler (36) kommissarischer Leiter der neuen Abteilung „Seelsorge, Evangelisierung und Glaubenspädagogik“ im Ordinariat des Bistums Eichstätt. Das teilt die Diözese mit. Der promovierte Theologe soll bis zu einer endgültigen Besetzung dieser Stelle die Neuausrichtung der pastoralen Abteilung im Bischöflichen Ordinariat beginnen, die bereits im Dezember angekündigt wurde.

Benedikt Rodler ist seit 2019 in Eichstätt tätig

Rodler ist seit 2019 Referent für Hochschulpastoral und in der KHG Eichstätt tätig. Er studierte zuvor Theologie, Musikpädagogik und Erziehungswissenschaften in Bamberg und promovierte anschließend in Linz. Während dieser Zeit arbeitete er in der Diözese Linz als Pastoralassistent in der Hochschul-, Tourismus- und Pfarrpastoral, wo er als Mitarbeiter den diözesanen Strukturprozess erlebte. Für Generalvikar Michael Alberter sind dies kostbare Erfahrungswerte. „Benedikt Rodler hat eine solche Umbruchphase, die wir als Bistum Eichstätt nun wagen wollen, bereits selbst erlebt und wichtige Erfahrungen sammeln können." Selber stammt Rodler aus dem Bistum Regensburg.

Benedikt Rodler hat die Neustrukturierung der Diözese Linz miterlebt

„Die Neustrukturierung in der Diözese Linz war für mich am Anfang wie eine Feldstudie, da die Diözese schon früh mutige und für mich neue Wege gegangen ist. Es ging zum Beispiel um die Beteiligung von Laien – sowohl Haupt- als auch Ehrenamtlichen – in der Seelsorge und in der Leitungsverantwortung von Pfarrgemeinden. Wir müssen uns überlegen, was ist für das Bistum Eichstätt ein zukunftsträchtiger Weg.“ Zunächst übernimmt Rodler die Position des Leiters für die Abteilung „Seelsorge, Evangelisierung und Glaubenspädagogik“ kommissarisch. Eine finale Besetzung war aus zeitlichen Gründen bisher nicht möglich, erklärt Michael Alberter. (AZ)