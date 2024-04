Der Bastionsgarten in Eichstätt beendet seine Winterpause

Die Winterpause ist vorbei. Am 16. April öffnet der Bastionsgarten an der Eichstätter Willibaldsburg wieder seine Tore für Besucher.

Der Bastionsgarten an der Eichstätter Willibaldsburg hat ab Dienstag, 16. April, wieder geöffnet. Das teilt die Bayerische Schlösserverwaltung mit. Aktuell werden in der Anlage noch letzte Arbeiten durchgeführt und der Garten auf den Start in die Sommersaison vorbereitet. Als erste Frühjahrsblüher werden in den nächsten Tagen Tulpen und die Traubenkirsche die Gäste mit ihrer Farbenpracht erfreuen. Der Bastionsgarten ist dienstags bis sonntags von 9 Uhr bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Der Bastionsgarten an der Willibaldsburg in Eichstätt wurde 1998 eröffnet

Die Bayerische Schlösserverwaltung hat im Jahr 1998 auf der Schmiedebastion der Willibaldsburg in Eichstätt den Bastionsgarten eröffnet. Auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern lädt er Gartenfreunde zum Verweilen ein. Der Garten zeigt in schmalen, langgestreckten Beeten etwa die Hälfte derjenigen Pflanzen, die 1613 in dem prachtvollen Kupferstichwerk „Hortus Eystettensis“ abgedruckt worden sind. (AZ)