Eine Physikerin wird Interimsoberin in St. Walburg

Die Schwestern der Eichstätter Abtei St. Walburg haben eine Interimsoberin gewählt. Elisabeth Hartwig folgt auf Hildegard Dubnick, die zurückgetreten ist.

Die Schwestern der Benediktinerinnenabtei St. Walburg haben am Donnerstag, 5. April, eine Interimsoberin gewählt. Die Wahl fiel auf Sr. Elisabeth Hartwig OSB (58). Am Palmsonntag, 24. März, ist die bisherige Äbtissin Hildegard Dubnick OSB von ihrem Amt zurückgetreten. Sr. Elisabeth hat nun die Aufgabe, das Kloster zu leiten und die Wahl einer neuen Oberin vorzubereiten.

Das Kloster St. Walburg in Eichstätt hat eine lange Tradition. Jetzt hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Foto: Norbert Staudt

Elisabeth Hartwig stammt aus Torgau und hat vor ihrem Eintritt ins Kloster in Jena Physik studiert. Die Suche nach Gott hat sich aber schon damals durch ihr ganzes Leben gezogen – auch beim Studium der Naturwissenschaften. Der Besuch einer Vesper in St. Walburg in Eichstätt habe aber „ihre eigenen Lebenspläne“ durchkreuzt und ihr gezeigt, dass diese Lebensform es ermögliche, die Frage nach Gott ganz und konkret zu leben.

Im Kloster St. Walburg in Eichstätt leben aktuell 21 Schwestern

1990 trat sie in die Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt ein. Sie arbeitet als Religionslehrerin an der Grundschule St. Walburg. Außerdem hat Sr. Elisabeth eine Ausbildung für Exerzitienbegleitung und geistliche Begleitung. „‘Höre‘ lautet das erste Wort in der Regel des heiligen Benedikt. Hören auf Gottes Wort und Ruf, auf das, was im Leben trägt und aufbaut: Das ist für mich auch ein zentrales Grundmotiv in der Geistlichen Begleitung,“ sagte Sr. Elisabeth.

Die Abtei St. Walburg beheimatet die Gebeine der Heiligen Walburga und wurde 1035 gegründet. Momentan leben dort 21 Schwestern. (AZ)

